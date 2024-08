Gullfisk beseirer den siste bossen i Elden Ring -utvidelsen

HQ

(Spoileradvarsel for Elden Ring: Shadow of the Erdtree). For en måned siden ble mesterverket Elden Ring utvidet med utvidelsen Shadow of the Erdtree, og i tillegg til å tilføre spillet masse nytt og herlig innhold, leverte den også et par av eventyrets tøffeste sjefer. En av disse kom i form av den siste kampen mot general Radhan og Miquella, og flere spillere har møtt sin skjebne i duoens lynraske angrepsmønstre og enorme rekkevidde. En spiller ønsket imidlertid å bevise at sjefen ikke er umulig, og han valgte å gjøre det ved å la gullfisken sin ved navn Tortellini ta utfordringen. Twitch-streameren Pointcrow valgte å la gullfiskens bevegelser fungere som en kontroll i den aktuelle kampen, og til slutt klarte den gylne øglen å ta ned den siste sjefen i utvidelsen med noen uberegnelige svømmetak.

Hvis du føler deg dårlig i forhold til dette, så ikke vær lei deg. Tortellini hadde mye hjelp, siden karakteren den kontrollerte var ganske kraftig (nivå 713), og Pointcrow hadde også fått tak i bra utstyr og gjenstander for å gi vanndyret en fair sjanse. Du kan sjekke ut prestasjonen selv via Twitch.