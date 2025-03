Gumayusi kommer tilbake til T1s aktive League of Legends -team etter at administrerende direktør trer inn

HQ

Til tross for at de er verdensmestere to ganger i rad, har T1 ikke hatt den beste starten på sesongen 2025 League of Legends Champions Korea. På LCK Cup så laget laget avslutte sjette og gå glipp av den internasjonale turneringen, og dette har ført til litt av en krisesituasjon blant laget når de ser ut til å korrigere kursen og gå tilbake til fjelltoppen av koreansk LoL esports.

For dette formål, før den faktiske starten av LCK-sesongen 2025, har det nå blitt avslørt at Lee "Gumayusi" Min-hyung vil komme tilbake til startoppstillingen, etter å ha gått glipp av en rekke kamper til fordel for Sin "Smash" Guem-jae. Årsaken til denne endringen er en intervensjon fra administrerende direktør Joe Marsh, som i et brev på sosiale medier avslører at han presser på for at laget skal utvikle en bedre intern konkurranse mellom Gumayusi og Smash.

"Jeg forstår at mange av dere har vært frustrerte over vår stillhet angående endringer i spillerstallen og muligheten for en seksmannsoppstilling. Dere skal vite at dette aldri var på grunn av manglende respekt for fansen vår, men snarere på grunn av pågående interne diskusjoner mellom ledelsen og trenerteamet vårt mens vi jobbet for å finne den beste veien fremover.

"Jeg har full tillit til 'Becker', 'kKoma' og trenerteamet, og etter omfattende samtaler med dem har jeg bedt om at 'Gumayusi' skal være en del av startoppstillingen, og som et resultat av dette vil han starte når den ordinære sesongen begynner. Denne avgjørelsen ble ikke tatt med lett hjerte - men som administrerende direktør er det mitt ansvar å tenke langsiktig og sørge for T1s beste.

"Gumayusi" starter sesongen, men han og "Smash" kommer til å konkurrere på trening og presse hverandre gjennom hele året. Trenerteamet vil til syvende og sist avgjøre hvilken spiller som gir oss best sjanse til å vinne i det lange løp, og den spilleren vil spille."

Marsh utdyper videre ved å legge til "Med en ny spillerstall i 2025 og betydelige endringer i spillet, må vår BOT nok en gang utvikle seg til en hyperbærende posisjon. Jeg har full tillit til at "Gumayusi" kan tilpasse seg og trives i denne rollen, akkurat som han har gjort før. Enda viktigere er det at jeg mener han har gjort seg fortjent til å vise seg frem igjen som en av verdens beste BOT-er. Jeg sa en gang at "Gumayusi" blødde svart og rødt, og det mente jeg. Han har vært utrolig lojal mot Ta, og dette er min måte å hedre den lojaliteten på."

Tror du denne intervensjonen er til det beste for T1s LCK-håp i 2025?