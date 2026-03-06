GungHo lot endelig Let it Die dø etter 10 år med online overlevelsesaction

HQ

Vi dekket Let it Die (som fansen vil huske var tidligere kjent som Lily Bergamo) grundig på Gamereactor da det ble utgitt for rundt ti år siden, inkludert intervjuer med sjefen for Grasshopper Manufacture Suda51 (som nylig ga ut Romeo is a Dead Man) og med komponist/musikkurator Akira Yamaoka. Det ble født som det første samarbeidet mellom GungHo Online og det da nylig oppkjøpte GhM som et live service overlevelses-actionspill basert på studioets varemerkestil, og det er nå på tide å, ehm, Let it Die, i det minste i sin online form.

Mye har skjedd siden den gang, med Grasshopper som fikk tilbake indiestatusen sin i 2018 i mindre skala, for så å bli kjøpt opp av NetEase i 2021, og med GungHo og Supertrick Games som fortsatte livetjenesten i nesten et tiår.

Nå har GOE kunngjort at det opprinnelige Let it Die vil bli solnedgang 31. august 2026, med en offlineversjon av den særegne tittelen som skal slippes i løpet av høsten. Dette er traileren for Let it Die Offline, en utgave som hadde blitt sterkt etterspurt av samfunnet :

Et utdrag fra den offisielle pressemeldingen :

Let it Die: Slutt- og frakoblet modus

Etter mange år med tårnklatring, brutale bosskamper og millioner av dødsfall (og gjenfødsler), blir det originale Let it Die en offline-versjon. Trodde du vi skulle gå til Let it Die?



Endringer i frakoblet modus: Overgangen til en frakoblet versjon sikrer at spillerne kan fortsette å spille Let it Die permanent uten å risikere å miste tilgangen på grunn av serveravstengninger.



Viktige forskjeller i versjonen inkluderer: Ingen servervedlikehold eller online-avhengighet Ingen mikrotransaksjoner. Death Metal vil bli avviklet.



Når Let it Die går offline, vil spillet fortsatt være tilgjengelig på både PlayStation Store og Steam. Eksisterende spillere vil kunne kjøpe offline-versjonen som ekstra DLC, "offline-oppdateringen", på begge plattformer. Overføring av lagrede spill støttes bare innenfor samme plattform.



Videoen beskriver også sesong 2 av roguelite-spinoffet Let it Die: Inferno, som foregår i det samme universet og nå vil legge til nye PvE-moduser, våpen og fiender.