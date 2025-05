"Habemus mister": Italiensk avis bekrefter at Jürgen Klopp har takket ja til et tilbud fra Serie A-klubben

HQ

Jürgen Klopp, Liverpool-manager i ni år, bestemte seg for å forlate Liverpool i fjor, og fotballtreneryrket i det hele tatt, da han følte han gikk tom for energi. Han ble senere ansatt i Red Bull som Head of Global Football, med ansvar for all fotballvirksomhet i merkevaren, som eier flere fotballklubber, som Salzburg, Leipzig, Bragantino og New York Red Bulls, et trekk som ble kritisert på grunn av Red Bulls modell med flere eiere.

Det har imidlertid nylig blitt rapportert at Klopp er misfornøyd i Red Bull og ønsker å gå tilbake til å lede fotballag. Og etter et kortvarig rykte som satte ham i forbindelse med Real Madrid, ser det ut til at Klopps nye destinasjon blir AS Roma. Det skriver flere italienske medier, deriblant La Stampa, som sier at Klopp allerede har akseptert tilbudet fra det italienske laget forrige søndag, og at han vil erstatte klubblegenden Claudio Ranieri.

De legger til og med til at klubben allerede har antydet Klopps retur med en video på sosiale medier, som viser romerske monumenter (Kolosseum, Lupa, Olimpico, Pietro -San-, Pantheon) hvis initialer danner etternavnet til den tyske spilleren, som også har en managerkarriere bak seg i Borussia Dortmund og Mainz 05.

Klopp vil sitte på giallorosso-benken med oppgaven å gjøre Roma til en europeisk eliteklubb, som i år ligger på femteplass i Serie A, og han vil hente inn seks nye spillere, deriblant to midtstoppere, en høyreving, en spiss og en midtbanespiller. Klubbens eneste europeiske tittel er den første Conference League-tittelen i 2021/22, men med én kampdag igjen kan de fortsatt kvalifisere seg for Europa League eller til og med nå Champions League dersom Juventus mister poeng på fredag.