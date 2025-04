Sprøtt rykte sier at Jürgen Klopp kan ende opp med å erstatte Carlo Ancelotti som Real Madrid-trener

HQ

Jürgen Klopp er æret i Liverpool. Hans tiår med de røde var ikke bare vellykket, med seier i Champions League i 2019, to finaler og den første Premier League-tittelen, men treneren har også blitt hyllet for sin profesjonalitet og karisma. I fjor bestemte han seg imidlertid for å trekke seg fra trenerjobben, og gikk over i en mindre krevende rolle som Head of Global Football i Red Bull fra og med januar 2025.

Men hva om han fikk en telefon fra Florentino Pérez? Ryktene sier at Carlo Ancelotti ikke vil fullføre kontrakten sin med Real Madrid neste år, på grunn av dårlige resultater denne sesongen i Ligaen og Champions, og vil bli erstattet neste sesong. Den mest ryktede kandidaten har hele tiden vært Xabi Alonso fra Bayer Leverkusen, men nå dukker det opp en annen kandidat, om enn bare som et - usannsynlig - rykte, som kommer fra den spanske avisen Sport.

Ifølge denne avisen skal folk som står Pérez (Real Madrids president) nær ha gitt ham råd om at den tyske manageren er det beste valget for å fikse laget. De frykter at Alonso, til tross for sin fortid som "merengue" og sin overraskende fjorårssesong med seier i Bundesliga, den tyske cupen og finaleplass i Europa League, har vært mye mer ujevn denne sesongen og mangler erfaringen til å lede en garderobe med spillere som Mbappé, Vinícius, Rodrygo og Bellingham, som ikke har funnet tonen i år.

"Klopp vil være en signering med stor gjennomslagskraft, med mye større handlingsrom og kanskje bedre i stand til å håndtere presset fra en klubb som bare vil vinne for enhver pris", skriver avisen. Er det noe sannhet i ryktet, eller er det et påfunn fra den Barça-orienterte avisen for å ryste opinionen noen timer før Madrid forsøker å gjøre comeback på Bernabéu?