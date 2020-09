Du ser på Annonser

Helt siden Supergiant Games lanserte indieperlen Bastion i 2011 har studioet vært blant mine favorittutviklere. De har ikke alltid truffet innertier med spillene sine (jeg ga for eksempel Transistor en lavere karakter enn det man kanskje skulle tro), men de har et særpreg ved spillene sine som oser av kreativitet, kvalitet, skaperglede og ganske enkelt godt håndverk. Den visuelle stilen i spillene deres appellerer hver gang, og ikke minst har de en av spillbransjens beste komponister på laget i form av Darren Korb.

Med sitt forrige prosjekt, Pyre, prøvde studioet seg på en litt annerledes formel enn sine to foregående spill. Dette ble imidlertid ikke den store salgssuksessen, og med Hades virker de nå å gå mer tilbake til sine gamle isometriske trakter. Samtidig kjører de ikke bare på kjente veier, for denne gangen har studioet valgt å prøve seg på en snekre sammen en roguelike med et intenst kampsystem på kjøpet. Resultatet er et spill som gir deg en sjarmerende vri på den greske mytologien som samtidig ikke går av veien for å gi deg rundjuling hundreogørten ganger, hvor du likevel reiser deg opp igjen og ber om mer.

På en helt vanlig dag i den greske underverdenen bestemmer prins Zagreus seg for at han har fått nok av pappa Hades' tyranniske grep. Han rømmer derfor hjemmefra og begynner på en umulig ferd gjennom underverdenen for å komme seg opp til overflaten og besøke sine slektninger på Olympos. Gudene har nylig fått vite om sin fjerne og hittil ukjente slektning nede i underverdenen, så med jevne mellomrom sender de hilsener til Zagreus med guddommelige velsignelser som han kan ta med seg på veien ut av underverdenen.

Hvis man kun skal bruke én karakteristikk om rollefigurgalleriet i Hades, må det være sjarm. Zagreus selv er en eplekjekk og samtidig sjarmerende hovedrollefigur som ikke går av veien for å slenge en fornærmelse eller to til dem som fortjener det (hovedsakelig hans far), samtidig som han kan være overraskende hyggelig mot dem som minst forventer det. Med klart definerte rollefigurer, sjarm og en historie som man får stadig mer innsikt i, får Hades raskt mer kjøtt på beina enn lignende spill i samme sjanger. Hvis du i likhet med meg likte det franske Dead Cells fra 2018, men savnet en bedre og mer tydelig historie i spillet som kunne opprettholde motivasjonen underveis, vil Hades være spillet som tilfredsstiller kløen din.

Den grafiske stilen har den særegne, fargerike tonen som studioet først introduserte med Bastion, men denne gangen med fargetoner som gjenspeiler dødsrikets gru. Stilen er imidlertid godt gjennomført ned til den minste detalj, fra fiendedesignet til streken i hver søyle og stein. Gudene og heltene fra den gamle greske mytologien er her skildret med en svært kreativ stil og herlige stemmeskuespillere, og de aller fleste av dem er langt ifra så høytidelige som man kanskje skulle forvente. Dette gir spillet en solid dose sjarm og humor, og det er også herlig å se hvor mangfoldig den greske panteon skildres med tanke på utseende og personligheter. I tillegg stiller spillet med en fortellerstemme som jevnlig bryter den fjerde veggen i beste Supergiant Games-stil.

For å komme deg ut av underverdenen må du kjempe deg gjennom tilfeldig genererte kamre og knuse stadig sterkere fiender. Etter å ha tømt et kammer for fiender vil nye veier åpnes hvor du får opp hva slags fordel som venter på deg bak neste sving, og du må da velge hvilke fordeler du ønsker å prioritere. Med jevne mellomrom vil gudene skjenke deg sin gunst, og man vil da kunne få aktive og passive oppgraderinger til våpen og evner. Utfordringene står imidlertid alltid i kø, og Hades er et spill hvor man må være forberedt på å dø ofte. Noe av det man har klart å samle på veien - underjordiske nøkler, gudenes nektar og mørke krystaller som alle kan bruke til å skaffe seg oppgraderinger - vil man beholde selv om man dør, mens oppgraderingene man har fått av Olympens guder vil forsvinne. Dette gjør at selv om man blir satt ganske kraftig tilbake når man dør, vil man bli litt sterkere og bedre rustet til å håndtere neste forsøk. Balansen mellom utfordring og progresjon er ofte det som skiller et greit roguelike-spill fra et utmerket et, og her treffer Hades svært godt mellom å gi deg rundjuling og samtidig opprettholde motivasjonen. Det er ikke rent sjeldent man tenker «bare en gang til» før man plutselig innser at det har gått flere timer siden man sa dette til seg selv, og det pleier å være et godt tegn for å indikere kvaliteten på et spill.

Med et presist, stramt og godt gjennomført kontrollsystem kan man håndtere de fleste utfordringer et spill har å by på, og Hades viser hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Her må man raskt veksle mellom lette og tunge angrep, kasteangrep og hurtige steg til siden, men denne vekslingen er aldri et problem takket være et responsivt og presist kontrollsystem. I kampens hete kan man tidvis gå i surr med knappene, men det er aldri tvil om at dette handler om din oppmerksomhet og ikke et problem med spillet i seg selv. PC-versjonen av spillet kommer ikke med mange innstillingsmuligheter når det kommer til grafikk, men heldigvis kan du justere knappekonfigurasjonene etter eget ønske dersom du ikke er helt fornøyd med det originale oppsettet.

På toppen av det hele kroner Supergiant Games verket med nok et mesterlig lydspor fra Darren Korb, som med sin særegne musikalske stil løfter Hades opp til et enda høyere nivå. Korb har en unik evne for valg av sjanger og instrumenter for å skape den rette stemningen til spillene han komponerer musikken til, og Hades er slettes intet unntak. Kombinasjonen av det som kunne vært gresk folkemusikk med søreuropeiske instrumenter på den ene siden og tunge elektriske instrumenter på den andre siden, spesielt når adrenalinnivået begynner å nærme seg faretruende høyt, skaper en forrykende lytteropplevelse. Velger du frivillig å spille Hades uten lyd ville jeg bestilt time hos fastlegen din snarest, for da er det noe alvorlig galt.

Hades balanserer med andre ord mange av de beste elementene fra sjangeren, enten det gjelder kontrollsystem, utfordring, progresjon, stilart, musikk eller historie. Det er en fin samlepakke hvor utviklerne har samlet gode elementer og snekret dem sammen til en velfungerende helhet. Det er ikke mange store innvendinger å komme med her, men om man skal trekke noe frem må det være at spillet perfeksjonerer eksisterende elementer snarere enn å ta sjangeren videre til et nytt nivå. Det er selvfølgelig et luksusproblem, men jeg skulle gjerne sett spillet komme med mekanikker som hadde løftet det enda et hakk opp og satt en ny standard for roguelikes i tiden fremover. En annen og langt mer konkret innvending som kan rettes mot spillet er at det ikke gjør en god jobb med å ivareta nybegynnere. Spillet gjør ikke en veldig god jobb med å fortelle deg hva det hele går ut på eller hvordan du bør gå frem, og dersom man aldri har plukket opp et roguelike-spill før kan dette fort virke både skremmende og fremmedgjørende.

Jo flere timer jeg legger ned i Hades, jo mer overrasket blir jeg over hvor god valuta spillet gir deg for pengene. Her får du et sjarmerende rollefigurgalleri, en perfekt balanse mellom mestringsfølelse og utfordring, et ekstremt godt lydspor og en underholdningsverdi som hele tiden frister deg til å vente litt til med andre gjøremål i hverdagen. Hades har vist et lovende potensial helt siden det ble tilgjengelig i form av early access for to år siden, og sluttresultatet viser at forventningene ikke har vært malplasserte.