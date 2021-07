Hades dominerer GDC 2021 Awards

The Last of Us: Part II dominerte de fleste Game of the Year-kåringene i slutten av 2020, men det var et helt annet spill som stakk av med mest heder og ære etter den nettopp overståtte Game Developers Choice Awards.

Prisen til årets spill gikk nemlig til Supergiant Games' Hades, som da også tidligere har scoret ganske mange GOTY-priser. I det hele tatt dominerer spillet og vant også Best Design og Best Audio, det var også nominert til Best Visual Art (Ghost of Tsushima), Best Narrative (The Last of Us: Part II) og The Innovation Award (Dreams).

Hades kom opprinnelig til Nintendo Switch og PC. En versjon til PlayStation og Xbox kommer den 13. august og blir tilgjengelig på Xbox Game Pass.