Hades er det beste spillet på PS5 og Xbox Series, ifølge Metacritic

De nyeste konsollene har bare vært på markedet i omtrent ni måneder nå, så det finnes ikke ekstremt mange spill laget for dem enda. Dette betyr ikke bare at utvalget er litt lite, men også at utviklerne ikke har lært å ta full nytte av den ekstra kraften og nye funksjoner enda. Derfor er det kanskje ikke så rart at et oppusset spill fra i fjor har æren av å være "det beste" på kraftpluggene.

For ti dager etter at Hades ble lansert på PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 og Xbox Series har spillet overtatt plassen som det høyest rangerte på Metacritic sin liste over PS5- og Xbox Series-spill. PS5-utgaven har nemlig 93, mens Xbox Series sin er på 94. Dermed har Supergiant Games sitt fremragende spill gått forbi Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 sine 90 på Sony sin nyeste konsoll og Microsoft Flight Simulator sine 90 på Series-familien. Forhåpentligvis vil flunkende nye spill overta førsteplassene etter hvert, men foreløpig er det altså mange sin favoritt fra fjorårets som fortsetter å bemerke seg.