HQ

Død over Cronos. Død over tiden. Det er ironisk hvordan oppdraget til Hades IIs hovedperson også har betydd døden for all fritiden min, ettersom jeg har brukt den - akkurat som jeg gjorde med det første spillet - fortapt i Supergiants tolkning av den greske mytologien.

Det første Hades var et sjangerdefinerende roguelike. Mange har prøvd seg på kongen, men ingen har vært i nærheten av å vippe det ned fra pallen. Supergiant har derfor tatt på seg å prøve å detronisere sin egen kreasjon med studioets første direkte oppfølger. Fra Hades II ble lansert i Early Access, var det tydelig at en verdig utfordrer endelig hadde dukket opp. Innsatsen hadde blitt hevet, kampene hadde blitt finjustert, men kjerneelementene med nydelig kunst, vanedannende musikk og de olympiske gudenes mektige velsignelser var fortsatt til stede. Mer av det du elsker, uten at det blir mer av akkurat det samme.

Zagreus, Hades' opprinnelige hovedperson, er borte, innelåst dypt under Tartaros etter at Kronos vendte tilbake og tok over Hades' hus. Spedbarnet Melinoë ble reddet sammen med Hypnos og brakt til en leir der hun ble opplært av titanen og heksen Hekate til å gjøre det umulige: å stoppe tiden. Det er et tungtveiende oppsett, som umiddelbart trekker i hjertestrengene dine og får deg til å føle deg litt personlig fornærmet av Cronos når alle karakterene du har blitt glad i, jobbet for å behage og til og med elsket, plutselig blir revet bort. Dette setter deg på samme vei som Melinoë; en hevnens vei, der hun forsøker å gjenopprette familien hun har vokst opp uten, og sette en stopper for titanens angrep på gudene i Olympen, både fra underverdenen og på veien til selve fjelltoppen.

Dette er en annonse:

Denne alvorlige, viktige fortellingen kan til å begynne med føles som en kontrast til den oppveksthistorien vi så med Zagreus, der det sto mye på spill for ham personlig, uten at det føltes som om det ville føre til verdens undergang hvis vi mislyktes. Det er litt vanskelig å venne seg til den mer alvorlige tonen når man først begynner på Hades II, og fans av originalen vil finne noen av disse i løpet av serien. Introduksjonen av Cast (et ekstra offensivt alternativ som holder fiender på plass), Omega-bevegelser, ressurser som kan dyrkes, Familiars, Chaos Trials og mer gjør ikke nødvendigvis Hades II bedre, men de tilbyr forskjeller som må aksepteres for å kunne omfavne denne oppfølgeren til fulle.

HQ

Spillere av det første spillet vil sannsynligvis også oppleve det andre spillet som vanskeligere. Du starter nesten uten permanente oppgraderinger i Hades II, og sjefene vil være annerledes. Ruten til Olympus er spesielt vanskelig, ettersom fiender kan og vil slå deg med økt skade. Det er imidlertid verdt å merke seg at selv om spillet er en smule vanskeligere, ville det originale Hades satt deg som spiller på prøve når du startet. Knapt noen slo det første spillets løp på første forsøk. Så selv om du kanskje ville føle deg som en proff med en gang, er det en dristig og effektiv strategi for Supergiant å gi deg nok forskjeller i spillet til at du føler at du lærer og vokser om igjen. Selvfølgelig er permanente oppgraderinger (inkludert de alltid viktige Death Defiances) tilbake, noe som betyr at du vil bli sterkere med tiden, men den beste medisinen mot å slite i Hades II er å slutte å prøve å behandle det som Hades 1.5.

Gudenes velsignelser er et godt eksempel på dette. I motsetning til i Hades, der gavene fra dine fremmede slektninger gjorde akkurat det de sa på boksen, krever Hades IIs velsignelser litt mer strategisk tenkning i en spilloppbygning for å utnytte alle de nye nøkkelordene og kreftene på best mulig måte. Du kan fortsatt knuse sjefer med latterlige kombinasjoner, men du føler at du spiller en mer aktiv rolle i styrken du tilegner deg i løpet av et løp nå. Med Sprint som erstatter dobbel dash, og avbøyningspremier som er mye sjeldnere takket være Athenas rolle i historien, spammer du heller ikke bare dash og flyr rundt på en arena, noe som igjen legger ansvaret på spilleren til å virkelig ta på seg de titaniske utfordringene som tilbys i Hades II på egen hånd.

Dette er en annonse:

Utenom spillets hoveddel i løpene er det fortsatt de forventede NPC-samtalene, oppdragene, tilpasningene og mye mer i Camp at the Crossroads, som fungerer som Melinoës knutepunkt. Selv med mer aktive ting å gjøre i Camp at the Crossroads, som å trylle frem magi og stelle en hage, føles det som om det mangler litt av det livet, eller den livsgleden, som var til stede i House of Hades. Det er nok meningen, men det er den delen der selv om jeg vet at det er et vell av ekstra innhold her, føles det ikke alltid slik. På en måte er dette delvis ros og delvis kritikk, ettersom Supergiant har gjort en utrolig jobb med å få verden til å føles som om den lengter etter livligheten i det første spillet, men samtidig kan det bare få deg til å ønske deg tilbake til lysere saler og vittigere skøyerstreker.

Det er ikke dermed sagt at spillet er på grensen til kjedelig. Det er ikke i nærheten på noe tidspunkt. Temaer om natt og drømmer smelter vakkert sammen i grafikken. Jeg har alltid vært betatt av karakterdesignene i Hades, og nok en gang har Supergiant laget det jeg vil anse som den kanoniske representasjonen av de greske gudene, gudinnene, heltene og skurkene (selv om de er litt utvannet for å gjøre karakterene sympatiske). Jeg fikk et utrolig nært forhold til hovedpersonene i Camp at the Crossroads, spesielt takket være den nye gavemekanikken, der du kan gjøre mer enn bare å gi en flaske nektar til bestevennen din. Nå kan du fiske, ta et bad og dele de unnvikende flaskene med Ambrosia med hovedpersonene i leiren, og se hvordan forholdet mellom dere vokser. Melinoë er en like fantastisk karakter som Zagreus var i det første spillet, og jeg likte spesielt godt hennes selvoppdagelsesreise blandet med det overordnede hevnplottet. Dialogen er så vakkert skrevet og fremført på Hades II at jeg rett og slett ikke kan hoppe over den, spesielt siden spillet er så detaljert at du vet at du neppe kommer til å høre en eneste gjentakelse selv etter mer enn hundre timer.

Etter å ha spilt den første Early Access-perioden var jeg nesten sikker på at Hades II ikke hadde levd opp til forgjengeren, til tross for at det fortsatt var et roguelike-spill. Etter å ha spilt 1.0-versjonen skjønte jeg raskt at jeg kunne ta feil. Når du først har kommet deg over det lille hinderet med toneskiftet og spillforskjellene, blir det klart at du ikke kan be om mer av en Hades-oppfølger enn det du får med Hades II. Større i omfang og skala, med ekte overraskelser, en gripende historie og karakterer du vil se til hver gang du får sjansen, er Hades II like bra, om ikke bedre, enn Supergiants opprinnelige roguelike-mester uten at Hades føles foreldet, og det er en like stor bragd som å stoppe tiden selv.