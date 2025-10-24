Hades II forbedrer den sanne slutten i den første oppdateringen etter lanseringen

HQ

Hades II har avslørt sin første oppdatering etter lansering, og det ser ut til at mye av det har å gjøre med å nå den sanne slutten og sikre at opplevelsen er litt mer avrundet for spillerne.

Hvis vi tar en titt på oppdateringsnotatene via Steam, ser vi at de viktigste fremtredende punktene har å gjøre med denne avslutningen. Det vil ta noen flere Underworld-klareringer for å få den sanne avslutningen nå, ettersom noen hendelser har blitt endret frem til den. Noen hendelser har også blitt lagt til etter det også. Supergiant bemerker imidlertid at vi burde være i stand til å komme til epilogen raskere takket være denne oppdateringen, ettersom karakterrelaterte profetihendelser skal utfolde seg litt raskere.

Det kan ta lengre tid å nå slutten, men du kommer til biten etter litt raskere, da. Hvis du vil gjenoppleve visse øyeblikk i historien, kan du også gjøre det med en ny besvergelse ved Crossroads Cauldron. Du kan til og med gjenoppleve den sanne slutten, hvis du vil gå gjennom den på nytt.

Dekorasjonsgjenstandene ved veikrysset har også fått reduserte kostnader, så du trenger ikke bruke like mange Kudos på å gjøre leiren din så koselig som mulig. De Kudosene du brukte for mye, bør også bli refundert.

Hvis du vil laste inn denne oppdateringen, er den for øyeblikket i forhåndsvisning, og du kan velge egenskaper->betas-fanen på Hades II og deretter velge [forhåndsvisning]. Det finnes ingen utgivelsesdato for denne fullstendige oppdateringen, siden det fortsatt jobbes med den.