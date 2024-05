Hades II har allerede knust det høyeste antallet samtidige spillere i det første spillet

HQ

Selv i tidlig tilgang viser Hades II seg fortsatt å være en av de mest etterlengtede utgivelsene i 2024. Den roguelike oppfølgeren fra Supergiant Games er fullpakket med mer innhold enn det opprinnelige spillet, selv om det fortsatt gjenstår en del arbeid, og spillerne har strømmet til i hopetall.

Hades II Ifølge SteamDB har Supergiant Games nådd en topp samtidig spillerantall på 103 567 ifølge SteamDB, noe som overskygger den forrige rekorden som ble satt av forgjengeren på 36 043 spillere. Det er et enormt hopp, men det viser bare hvor elsket det originale spillet var for at hypen skulle være der for oppfølgeren.

Hvis du ennå ikke har dykket inn i Hades II, og vil vite hva oppstyret handler om før du kjøper, kan du lese forhåndsvisningen vår her, og du kan også sjekke ut disse nybegynnertipsene også.