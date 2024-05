Hades II: Det har aldri vært så gøy å drepe litt tid

HQ

Hades, Supergiant Games' magnum opus, er et spill som er så elsket av fans av roguelikes at det for mange er synonymt med sjangeren og de høydene den kan nå. Kravene om DLC eller en oppfølger hoper seg opp så snart rulleteksten er over for mange. Det eneste spørsmålet for Supergiant, etter å ha levert et så enormt spill, var hvor går de herfra? Det viser seg at svaret er ned.

Jeg mener det i bokstavelig forstand, for i stedet for å klatre opp og ut av Hades, kjemper vi denne gangen fra de glemte åkrene i Erebus og helt ned og tilbake til dypet av underverdenen, der vi følger tidstitanen Chronos som tar tak i Hades' rike og fører krig mot Olympus igjen.

Borte er det blodige, storslåtte og merkelig innbydende Hades-huset, sammen med de fleste av karakterene vi holdt kjært fra det første spillet. Den frekke kjekkasen Zagreus er for øyeblikket savnet, og det er derfor opp til søsteren hans, mørkets prinsesse Melinoë, å felle titanen. I stedet for å opptre som den opprørske ungdommen vi var i det første Hades, der vi var ulydige, men aldri egentlig forrådte faren vår i jakten på moren vår, blir vi i Hades II kastet inn i frontlinjen i en krig som truer selve himmelen. Det er en massiv endring i forhold til hva som står på spill, og i mindre dyktige hender kunne det ha føltes utrolig skurrende.

Dette er en annonse:

Det er et skille mellom Hades og oppfølgeren, men det føles hele tiden tilsiktet. Fra den enkle atmosfæren i leiren din ved veikrysset til de nye skildringene av gudene og gudinnene mens de forbereder seg på krig. Som mangeårig fan av det første spillet kunne jeg ikke unngå å føle meg litt motløs, og lengtet etter den fredelige, joviale atmosfæren fra det første spillet. Supergiant har gjort en god jobb med å få den nye settingen til å føles annerledes uten at den føles fremmed. I likhet med forgjengeren transporterer Hades II deg umiddelbart til og fordyper deg i et merkelig, farlig sted, som likevel er så vakkert og fullt av dype, interessante karakterer at du ikke kan unngå å ønske å tilbringe tid der.

Tilgi meg for at jeg snakker så mye om fortellingen og omgivelsene, men det er her de mest bemerkelsesverdige endringene er i Hades II. Spillmessig skinner Supergiants solide gullformel nok en gang. Fartsfylte kamper som dreier seg om hacking, slashing og dashing er like flytende og morsomme å spille som i det originale Hades. De vanlige angrepene, spesialangrepene og kastene dine kan alle forsterkes med ulike oppgraderinger, hvorav de aller fleste kommer fra gudene oppe på Olympus-fjellet. Hestia, Selene og Apollo er bare noen få av de nye ansiktene som gjør seg bemerket denne gangen, komplett med nye og nydelige håndtegnede design.

Disse nye velsignelsene og de nye våpnene du kan bruke, gir Melinoës kampstil et løft i forhold til Zagreus' kampstiler, men den største endringen du kommer til å legge merke til i kampene, er en sekundær ressurs som du kan bruke til sterkere spesialangrep og vanlige angrep. Som både heks og gudinne har Melinoë mange triks i ermet, og dermed er alternativene hennes en smule mer varierte. I stedet for at kastet hennes bare er et prosjektil som stikker inn og så spretter ut av fiender, kan Melinoë fange fiender i et stort virkningsområde før hun sprenger dem for stor skade hvis du holder knappen nede.

Dette er en annonse:

Det er også noen andre, mindre justeringer, som for eksempel silkepanser du kan plukke opp, noe som gir helsen din et ekstra løft ved behov, samt en ekstra effekt så lenge panseret varer. Utenom kampene har Hades II tatt steget opp når det gjelder ressursinnsamling. I stedet for bare å dra ut med fiskestanga i helvetes dyp hver gang, kan Melinoë utstyre seg med en hakke til å utvinne sølv (som ofte brukes til våpen), en tavle som kan bringe bortkomne skygger tilbake til leiren (som gir en oppgraderingsressurs), en spade til å grave etter blomster, og selvfølgelig den trofaste fiskestanga også.

Ved den store heksegryten foran Hekate ved veikrysset kan du oppgradere leiren din, legge til ekstra ressurser underveis og utvikle historien videre ved hjelp av ressursene du plukker opp med hver gjenstand du utruster. Det eneste problemet er at du bare har lov til å ta med deg én gjenstand på hver tur, så hvis du får øye på sølv og bare har med deg den trofaste spaden din, har du uflaks.

Så langt har jeg vanskelig for å si om Hades II byr på mer eller mindre utfordring enn det første spillet. På noen måter er det vanskeligere. Du får for eksempel bare én Death Defiance (eller to, hvis du utruster deg med et visst minnesmerke). Helsen din er mye lavere i starten, og det ser ut til at mulighetene for å gjenopprette den har blitt kraftig redusert. På den annen side føles Melinoë selv litt sterkere enn Zagreus i det hun får i sitt grunnleggende sett. Evnen til å fange fiender er veldig sterk, og kan få deg ut av trange steder ganske enkelt. Det føles også som om det kommer til å ta mer tid å fylle ut oppgraderingsgrenene dine, for i motsetning til i Mirror of Loss fra det første spillet, kan du ikke alltid gå rett til den ferdigheten du vil ha. Noen er skjult til du oppgraderer de tilstøtende kortene, og du vil fort finne ut at du må spare opp aske fra flere løp bare for én oppgradering.

Når det gjelder lyd- og synsopplevelsen, er Hades II en utrolig fest for øyne og ører. Det er en sang i den andre sonen som raskt kommer til å havne på min faste spilleliste når den blir tilgjengelig, og ellers er den generelle musikken du hører mens du knuser deg gjennom fiender, også stort sett flott. Karakterene og deres design er nok en gang spekket med personlighet. Noen er akkurat slik jeg forestilte meg deres greske mytiske motstykke, mens andre har gått i en annen, men fortsatt visuelt tiltalende retning. Og selvfølgelig ville disse karakterene vært lite uten det fantastiske stemmeskuespillet Supergiant er kjent for på dette tidspunktet.

HQ

Hades III motsetning til forgjengeren, har Supergiant et utrolig stort press på lanseringen, selv i tidlig tilgang. Fire år etter at det første spillet ble utgitt, håper de fleste på en ganske komplett opplevelse rett ut av porten, og jeg må si at Supergiant har gjort en imponerende jobb med å legge ut et spill som fremdeles har noen veier å gå, men som på ingen måte føles som en bjørnetjeneste for originalen. Det er visse ting du vil oppdage som mangler. Karakterportretter er for eksempel ikke alle der, men på den annen side er det gjort et stort stykke arbeid for å skape en opplevelse som likevel utstråler fortreffelighet.

Som Melinoë er for Zagreus, er Hades II en verdig etterfølger til det originale spillet så langt. Handlingen har tatt store sprang fremover, og selv om noen kanskje vil kritisere spillformelen for å være stort sett lik det som kom før, er det kanskje best å ikke avvike fra den når du er på sporet av en vinner. Selv om det ennå ikke er ferdig, er Hades II en utmerket måte å slå i hjel tid på.