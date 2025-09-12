Hades II lanseres denne måneden som et tidsbestemt konsolleksklusivt spill for Switch og Switch 2

HQ

Hades 2 lanseres som en tidsbestemt konsolleksklusiv på Nintendo Switch og Nintendo Switch 2 denne måneden. Supergiant Games-tittelen har vært på tidlig tilgang siden 2024, men 1.0-versjonen kommer 25. september (også på PC samtidig).

En ny filmtrailer ble vist under Nintendo Direct-presentasjonen. Som du kanskje allerede vet (eller til og med har spilt allerede), er dette en oppfølger til den prisbelønte tittelen som ble lansert i 2020, en actionfylt roguelike, denne gangen utenfor underverdenen, og med en ny hovedperson, Melinoe, prinsesse av underverdenen og søster til Zagreus.

Hvis du spiller på Switch 2, vil du kunne se handlingen med 120 bilder i sekundet, et av salgsargumentene for denne versjonen.

Nye guder fra den greske mytologien vil dukke opp i denne tittelen, med Chronos som hovedskurken, som ønsker å hevne seg på alle guder og dødelige. Kommer du til å spille Hades II på Switch eller Switch 2? En utgivelsesdato for andre konsoller ble ikke kunngjort, men spillet kommer 25. september på Switch og Switch 2.