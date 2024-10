Hades IIs nye oppdatering gjør en viss boss litt enklere

HQ

Hades IIs Olympic-oppdatering ble lansert for litt over en uke siden, og vi har allerede en ganske stor oppdatering som tar opp noen av problemene folk hadde med den første store innholdsdumpen for spillet.

For det første er det noen generelle forbedringer av Nocturnal Arms. Sister Blades fikk sine Omega Special-angrep forsterket, Moonstone Axes Omega-angrep lades raskere og det nye våpenet, Black Coat, vil sikte seg på med sin Omega Special raskere.

I tillegg til å gi spilleren noen buffs for å klare seg i den nye regionen har vi også fått noen nerfs av fiender. Prometheus får litt juling her, ettersom spark- og kombinasjonsangrepene hans vil være mye tydeligere å se nå, i tillegg til at de er mindre straffende. Han er også litt større, for å matche Titan-størrelsen. Eris har også fått en hit. Hun vil ha færre faseoverganger nå, og vil ha forbedret tilbakemelding på siktingen av angrepene sine.

Midtbosser som Talos og Charybdis vil også være litt lettere å takle nå, sammen med noen mindre fiender du møter i den nye regionen, da de kunne absolutt slå deg før du i det hele tatt fikk sjansen til å møte Prometheus, og langt mindre slå ham.

Sjekk ut de fullstendige oppdateringsnotatene her.