Hades II: Hvordan slå Prometheus

HQ

Hades II Olympic Update introduserte en enorm ny region for oss å utforske. Det er ingen enkel oppgave å ta seg opp til Olympus-fjellet, ettersom Polyfemos og Eris allerede har stått i veien for deg som vanskelige motstandere. Nå har du enda en titan å kjempe mot i Prometheus. Prometheus, som en gang kjempet sammen med gudene, er ute etter hevn mot Zevs og hans slektninger, allierer seg med Chronos og er generelt en torn i øyet på deg. Kampen mot ham er vanskelig, for Promotheus kommer raskt mot deg og gjør skade med knyttnever, spark og ildoppfølgingsangrep. Han bader arenaen sin i en brennende blå varme, og føles som en siste boss selv om vi vet at det kommer et nytt område etter ham, så hva er den beste måten å slå ham på?

For det første må du sørge for at du gir deg selv den beste sjansen du kan i denne kampen. Etter at du har slått Eris, bytter du minnesmerket ditt til Knokkelbeinet, eller kanskje det onde øyet hvis du har falt for Prometheus før. Førstnevnte vil ta bort en del av helsen hans i begynnelsen av kampen og få ham til å gjøre mindre skade på deg, mens sistnevnte vil gi deg opptil 30% mer skade mot titanen. Sørg også for at du har oppgradert Arcana-kortene dine, spesielt The Titan for mer helse og magi generelt, Eternity slik at du kan bruke flere Death Defiances, og The Lovers, for å ikke ta skade av Prometheus' første par treff. Dette er generiske oppgraderinger som kan hjelpe deg i alle bossmøter på Hades II, så hvis du ikke har oppgradert dem ennå, bør du prioritere dem hvis du sliter med noe i løpet.

HQ

Hvis du har alle disse oppgraderingene og fortsatt har problemer med Prometheus, får du her noen flere tips for å slå ham. Det er verdt å nevne at dette er en vanskelig kamp, uansett hvordan du angriper den, så ikke bli motløs hvis titanen sender deg tilbake til veikrysset mange ganger. Det er en oppgave å komme seg til ham, ettersom du ikke bare må kjempe deg forbi Chronos' hærer, men også Olympus' automater, som kan gjøre latterlig mye skade. De første tipsene stammer fra dette, og det er i bunn og grunn å ikke få panikk. Prometheus angriper raskt, og han kan dekke store deler av arenaen med ild. Det er lett å falle i fellen med å spamme dash, og håpe at du er heldig nok til ikke å bli truffet, men du vil virkelig spare dashene dine for å komme deg unna hans massive AoE-angrep og prosjektiler. Det er veldig vanskelig å unnslippe nærkampangrepene hans, så det kan være lurt å tenke på en rangert bygning, enten med Witch's Staff eller Umbral Flames. Argentskallen fungerer også som et verktøy på avstand, men med sin begrensede ammunisjon kan det være distraherende å måtte plukke opp patronene dine fra gulvet.

Dette er en annonse:

Prometheus fokuserer i stor grad på det som er foran ham. Hvis du vet at han kommer til å angripe og kan time streken din riktig, kan du komme deg rundt ryggen på ham og få noen gode treff. Det er ikke bare Prometheus du må passe deg for, for han har også en hauk, som plutselig skyter seg ut mot deg. Fuglen kan stort sett ignoreres, men hvis du kommer lavt, bør du holde øye med den. Hovedsakelig bør du imidlertid holde deg til å unnvike Prometheus. Sparket hans er det angrepet som har den bredeste treffboksen, og det sender også ut en ildstråle som dekker hele scenen kort tid etter. Derfor sier det seg selv at det er et trekk du vil unngå. Han har også en rekke slag som kan skape flammende prosjektiler. Disse er enkle nok å sprinte unna, så lenge du ikke blir fanget på nært hold.

Hold deg unna Prometheus, skyll og gjenta hit-and-run-taktikken din, så bør du kunne gjøre anstendig skade uten å ta for mye. To ganger i løpet av kampen vil han forlate scenen for å skape massive ildlinjer. Dette resulterer i litt av et hukommelsesspill, der du må finne den trygge veien innenfor scenen. Avhengig av hukommelsen din, bør det ikke være så ille å unngå dette, ettersom vår erfaring er at det store flertallet av tiden å løpe mellom toppen og midten av scenen om hverandre bør gi deg ingen brennmerker.

Hvis du fortsatt sliter etter flere forsøk og ennå ikke har prøvd det, kan du finne frem Black Coat. Med sitt Omega-angrep vil den svarte frakken blokkere innkommende skade, slik at du kan møte Prometheus direkte uten å bekymre deg for mye for angrepene hans. Hvis du ikke gjør det, er det bare å fortsette, så er du sikker på å felle titanen på kort tid.

Dette er en annonse: