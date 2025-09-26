Hades IIs topplansering av antall spillere slår det første spillet, men kan ikke helt matche sin egen topp

HQ

September måned har gitt oss to massive indie-hits i Hollow Knight: Silksong og Hades II. Begge spillene har fått gode anmeldelser, men når det gjelder å bokstavelig talt sprenge butikkfronter, er det bare Silksong som kan gjøre krav på den kronen.

Hades II fansen fryktet at Early Access-perioden kunne ha sløvet hypen for 1.0, og selv om spillet fortsatt har hatt et vell av spillere som sjekket det ut på kvelden for 1.0-lanseringen, er det ikke helt nok til å slå mengden spillere Hades II så da det først tillot spillere å komme inn.

Ifølge SteamDB ligger Hades IIs høyeste antall samtidige spillere fortsatt på 103 567. 24-timers toppen er på 84,419. Fortsatt mye mer enn det første spillets topp på over 50 000 spillere, men ikke i nærheten av noe som Hollow Knight: Silksong for eksempel.

Selv om Hades II kanskje er et mindre populært spill på Steam, er det fortsatt mange som liker det, og nå som det også er tilgjengelig på Nintendo Switch, kommer det sannsynligvis til å bli en tilstrømning av spillere på begge plattformene. Det er en god sjanse for at det maksimale antallet spillere vil stige igjen i løpet av helgen, med håp om at Hades II kan slå sin egen rekord.