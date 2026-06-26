Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Teknologi
Half-Life 2

Half-Life 2 er nå et nettleserspill

Kanskje det beste spillet gjennom tidene?

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
Half-Life 2 Steam Gift GLOBAL

Half-Life 2 Steam Gift GLOBAL

From 86.42 NOK at 17 stores
See price

Advertisement in partnership with PriceRunner

Valves « Half-Life 2 » kan nå spilles som nettleserspill, ifølge Tweak Town. Du kan spille det her.

HQ

Nettleserversjonen ble utviklet av Slqnt og 98006, og det skal ha tatt tre måneder å utvikle den, men den tilbyr det komplette spillet med bare noen få grafiske problemer. Likevel er det en imponerende bragd å få et av de beste spillene fra 2000-tallet til å kjøre i en nettleser med all spillbarheten slik du husker den.

Slqnts nettside starter spillet i et vindu med full kontroll via mus og tastatur. På grunn av spillets størrelse kan den første innlastingen ta litt tid, avhengig av nettforbindelsen din.

Kampanjen i Half-Life 2 er fortsatt en av de mest innflytelsesrike i PC-spill- og FPS-historien. Den bød på en filmisk kampanje full av action, sniking, gåteløsning og nyskapende spillopplevelse. Og la oss ikke glemme bruken av fysikk og introduksjonen av Gravity Gun.

Half-Life 2
Valve

Dette innlegget er kategorisert under:

Teknologi

Relaterte tekster

1
Half-life 2 - XboxScore

Half-life 2 - Xbox
ANMELDELSE. Skrevet av Carl Thomas Aarum

Carl Thomas har reist tilbake til City 17 og vært med på tidenes beste eventyr enda en gang. Vi har satt karakter!

18
Half-Life 2Score

Half-Life 2
ANMELDELSE. Skrevet av Vegar Beide

Gordon Freeman står nok en gang i fronten, i kampen mot overmakten. Valves genistrek er en uovertruffen opplevelse!



Loading next content