Half-Life 2 er nå et nettleserspill

Valves « Half-Life 2 » kan nå spilles som nettleserspill, ifølge Tweak Town. Du kan spille det her.

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Nettleserversjonen ble utviklet av Slqnt og 98006, og det skal ha tatt tre måneder å utvikle den, men den tilbyr det komplette spillet med bare noen få grafiske problemer. Likevel er det en imponerende bragd å få et av de beste spillene fra 2000-tallet til å kjøre i en nettleser med all spillbarheten slik du husker den.

Slqnts nettside starter spillet i et vindu med full kontroll via mus og tastatur. På grunn av spillets størrelse kan den første innlastingen ta litt tid, avhengig av nettforbindelsen din.

Kampanjen i Half-Life 2 er fortsatt en av de mest innflytelsesrike i PC-spill- og FPS-historien. Den bød på en filmisk kampanje full av action, sniking, gåteløsning og nyskapende spillopplevelse. Og la oss ikke glemme bruken av fysikk og introduksjonen av Gravity Gun.