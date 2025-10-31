Half-Life 3 trailer er angivelig i arbeid

HQ

Det skjer igjen. Mer drivstoff har blitt kastet på ryktebålet som er Half-Life 3 - en brann som har ulmet i noen tid nå og rett og slett nekter å dø ut. Ifølge den alltid pålitelige Tyler McVicker, kjent for sin detaljerte dekning av Valve og HLX Files-podcasten, jobber Valve angivelig med en trailer for Half-Life 3. Videre sier han at spillerne mest sannsynlig vil få spillet før snarere enn senere.

"Det nåværende ryktet som går rundt, er at arbeidet med traileren pågår. Spillerne kommer til å få Half-Life 3s kunngjøring og lansering veldig tett på hverandre."

Som vanlig forblir Valve helt stille. Ingen lekkasjer, ingen dataminer, ingen frekke teasere. Alt vi har for øyeblikket er hvisking fra (vanligvis) pålitelige kilder. Men å dømme ut fra alle ryktene som har gått de siste to årene, og intensiteten av dem. Det er helt klart noe stort på gang - eller vi håper i hvert fall det. Men likevel - som alltid - ta ryktene med en klype salt.