Halle Berrys Storm vil ikke bli med sine X-Men-kolleger i Avengers: Doomsday

Da Marvel Studios kunngjorde Avengers: Doomsday rollebesetningen nylig som en del av en altfor lang strøm, ble det umiddelbart gjort klart at forskjellige skuespillere og karakterer ville gjøre sin skikkelige Marvel Cinematic Universe debut, inkludert den tidligere Fox X-Men rollebesetningen. Ja, vi har sett Patrick Stewart som Professor X i Doctor Strange and the Multiverse of Madness, og til og med sett korte glimt av Kelsey Grammer som Beast og Ian McKellen som Magneto, men de sistnevnte opptredenene har stort sett vært så små og korte at de aldri har føltes som egentlige debuter. Det vil endre seg i Doomsday, men vil de bli støttet av andre tidligere X-Men?

Vi vet med sikkerhet at Rebecca Romijn vil gjenta sin tidligere rolle som Mystique, og at James Marsden nok en gang tar på seg Cyclops -visiret, mens Alan Cumming også vender tilbake som Nightcrawler. Dette kommer på toppen av ryktene om at Hugh Jackmans Wolverine vil være en del av den fullstendige rollebesetningen som ennå ikke er avslørt, så burde alt dette bety at elementenes elskerinne også kommer tilbake?

Selv om Storm kan dukke opp, ser det stadig mer usannsynlig ut at det blir Halle Berrys versjon av karakteren. I en tale på CinemaCon (takk, Variety) avkreftet Berry alle forhåpninger om å se en rollebesetningsstol med hennes navn på ryggen.

"Fortsett å vente. Det kommer ikke til å være der. Det kommer ikke til å være der."

Riktignok er Marvel skuespillere kjent for å avkrefte alle rykter og uannonserte opptredener, slik Andrew Garfield for eksempel klarte å overbevise verden gang på gang om at han ikke ville dukke opp i Spider-Man: No Way Home...

Vil du se Berry tilbake som Storm?