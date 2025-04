Hallmark feirer påske med Xbox 360-julepynt

HQ

For to år siden fortalte vi at Hallmark mente vi burde pynte juletrærne våre med Dreamcast, og i fjor bestemte de seg for at vi skulle gjøre det med en original Xbox i stedet. Begge disse var også veldig påkostede med både lys- og lydeffekter. Så hvordan kan man toppe dette?

Jo, med en Xbox 360 selvfølgelig. Nå som de har sluppet katalogen over juleplanene for 2025, finner vi en miniatyrpynt som forestiller Microsofts mest suksessrike konsoll, samt en med et veldig tredimensjonalt Halo 3 -cover der Master Chief kommer ut av kabinettet. Xbox 360 har også både lyd- og lyselementer.

Hvis du føler at du vil ha disse på juletreet om åtte måneder, vil du kunne bestille Xbox-pynten i juli og Halo 3 -pynten i oktober.