Den 14. oktober får vi premieren på det Halloween-skaperen John Carpenter tror blir det skumle og blodige universets siste film, og jeg er nesten villig til å tro han i dag.

Universal har gitt oss den første offisielle traileren for Halloween Ends, og bare starten på den alene gjør det klart at både har veldig lyst og får muligheten til å drepe Michael en gang for alle. Samtidig legges det ikke skjul på at vår maskerte venn også skal få drepe folk.