Halo 5 kommer "aldri" til PC, ifølge tidligere utvikler

Halo 5: Guardians Halo 5 ble utgitt i slutten av 2015, og siden da har vi faktisk ikke sett så mye til Master Chief og hans historie. Selvfølgelig fikk vi Halo Infinite tilbake i 2021, og det er fortsatt spillere på vei til The Master Chief Collection for å huske de gode gamle dagene, men Halo 5 er fortsatt unnvikende i og med at det bare er tilgjengelig via Xbox One.

Fans har ønsket at spillet skal komme til PC i noen tid, men tidligere utvikler Tyler Owens tror ikke det kommer til å skje. På X/Twitter (via TheGamer) sa Owens følgende til en fan som ba om en PC-port.

"Jeg skulle ønske det, men det kommer aldri til å skje. Jeg tror porten som ble vurdert, støtte på betydelige tekniske hindringer og ble skrotet."

I spillverdenen kan man ofte aldri si aldri, så fansen vil fortsatt håpe på en PC-utgivelse en dag, men hovedspørsmålet er om det er mulig å tjene penger på det. Hvis tekniske hindringer kom i veien, ville den eneste måten for Microsoft å ønske å komme seg rundt dem på, være hvis det kan luktes en fortjeneste over hindringene. Med tanke på den lunkne responsen ved lanseringen av Halo 5: Guardians, er det uvisst om mange mennesker vil betale for det på en ny plattform.