Halo: Campaign Evolved har nådd gullstatus

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Gode nyheter, Halo-fans! Halo Studios har offisielt bekreftet at Halo: Campaign Evolved har «gått gull» og nå er klar for lansering i slutten av juli.

Selv om hovedlanseringen finner sted 28. juli, når alle spillere kan få tak i Standard Edition av spillet og oppleve Master Chiefs første eventyr på nytt på PC, PS5, og Xbox Series X/S, tilbys det en Early Access-periode for de som kjøper Premium Edition, som gir tilgang til fem dager med tidlig spill fra og med 23. juli.

Campaign Evolved inneholder kun kampanjeelementet fra Combat Evolved og byr på «den opprinnelige historien gjenoppbygget med HD-grafikk, oppdaterte filmsekvenser, forbedrede kontroller, pluss et helt nytt eventyr med tre oppdrag.» Spillet kan spilles alene, i to-spiller-samarbeid med delt skjerm på konsoller, og også i fire-spiller-samarbeid på nett, med støtte for crossplay og kryssprogresjon.

Med alt dette sagt, kommer du til å skaffe deg et eksemplar av « Halo: Campaign Evolved?