Halo: Campaign Evolved - laget av mennesker, forbedret av AI?

HQ

Med gårsdagens offisielle kunngjøring om at Halo kommer til Playstation, har Xboxs tidligere eksklusive hellige treenighet offisielt gått utenfor plattformens inngjerdede hage. Som alt har vært en del av planen i ganske lang tid selvfølgelig. Med Xbox-sjef Sarah Bond fortalte oss bare her om dagen at eksklusive spill er en saga blott.

Med Halo: Campaign Evolved gjør de imidlertid ikke bare hoppet til Playstation, men legger også den gamle Slipspace-motoren bak seg. I stedet brøler Unreal Engine 5. Og hva med AI? Som mange av dere vet, har Microsoft slått hardt på den trommen i noen måneder nå, og hvordan det vil bli, eller i noen tilfeller allerede har blitt, implementert som en del av det daglige arbeidet hos Microsoft - på alle nivåer.

I et intervju med Rolling Stone ga Halo: Campaign Evolved -produsenten et noe blandet svar. For selv om han hevder at mennesker har gjort det meste av spillet, antyder han også at AI har blitt brukt til å fylle ut hullene.

"Jeg vil være veldig tydelig ... Mennesker er kreative. Folk lager spill. AI kan forbedre arbeidsflyten. Den kan gjøre ting for spillet. Men jeg vil være veldig spesifikk og tydelig på at det er menneskene som skaper spillet, og hvis det finnes en mulighet til å forbedre arbeidsflyten, eller noe i den retningen, så skal vi se på det igjen. Det bør virkelig være et tillegg til det å skape et spill."

Greg Hermann, spillets regissør, ble også spurt om bruken av AI under utviklingen og sa :

"Det er et verktøy i en verktøykasse. Jeg går kanskje litt utenfor temaet her, men noe av det blir veldig utfordrende når vi ser på hvor integrert AI er blitt i verktøyene våre. Vi bruker Photoshop. Det finnes for eksempel generativ fylling. Grenselinjene kan bli litt utydelige. Men jeg vil igjen si, som Damon er inne på, at det virkelig handler om den kreative gnisten som kommer fra folk, og om å forbedre den generelle arbeidsflyten."

Til slutt fikk Rolling Stone til og med en mer offisiell uttalelse fra en anonym Xbox-representant, som sa :

"Det er ikke noe mandat til å bruke generativ AI i vår spillutvikling, og det inkluderer Halo: Campaign Evolved"

Så kort sagt, ingen reelle svar.

Tror du AI har blitt brukt under utviklingen av Halo: Campaign Evolved?