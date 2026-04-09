Halo: Campaign Evolved skal visst bli utgitt i slutten av juli

Rett før påske ble det avslørt at Halo: Campaign Evolved allerede hadde blitt vurdert av Korea Game Rating and Administration Committee (GRAC). Dette er vanligvis noe som skjer bare noen måneder før lansering, og som vi tidligere har rapportert, går ryktene ut på at spillet vil bli lansert under Xbox Games Showcase den 7. juni.

Nå har vi en annen mulig lanseringsdato, etter at en koreansk forhandler uttalte at Halo: Campaign Evolved er satt til å debutere 28. juli. Det er en tirsdag, som er en vanlig ukedag for Microsoft-spillutgivelser. Da dette ble oppdaget, forsvant datoen raskt, men våkne Reddit-brukere klarte å lagre skjermbilder som bevis.

I mellomtiden har datautvinnere funnet andre bevis som faktisk støtter 28. juli som premieredato etter at to datoer ble oppdaget: 23. juli og 28. juli. Microsoft lanserer ofte mer eksklusive utgaver som lar oss få en tidlig start fem dager tidligere, og det er veldig sannsynlig at det er det dette handler om.

Datoer kan endre seg, men med mindre uforutsette omstendigheter inntreffer, er det fortsatt nok bevis til å gjøre dette til en velbegrunnet gjetning.