Halo-designeren kritiserer nyinnspilling for å være et sjelløst cash grab

En splitter ny nyinnspilling av Halo kommer en gang neste år. Diskusjonene rundt gyldigheten av nyinnspillinger har nok en gang dukket opp igjen, og denne gangen har en av de originale designerne fra Halo: Combat Evolved kastet seg inn i nettkampen og tatt bladet fra munnen. Jaime Griesemer, et av talentene som var med på å forme det første spillet, kritiserer nå Campaign Evolved for å være et sjelløst cash grab.

Griesemer mener at prosjektet ikke bare mangler visjon, men at det undergraver nesten alt som gjorde det originale spillet så spesielt til å begynne med. Videre uttrykker han også sin sympati for de mange utviklerne som har blitt kastet inn i dette prosjektet. På X skrev Griesemer :

"Remakes og remasters er sjeledestruerende, og jeg føler med alle utviklere som jobber med en. De kan ikke vinne, og selv om de gjør det, får de ikke anerkjennelse. Dårlig situasjon med mindre du får betalt $"

Han fortsatte også med å helle galle over nivådesignet i Campaign Evolved. Han hevdet at teamet manglet forståelse for hvorfor ting var som de var i Halo: Combat Evolved.

"Det er ikke meningen at du skal kunne ta Warthog-en opp for å rulle over jegerne. Jeg plasserte med vilje steiner i veien, slik at du måtte bekjempe dem til fots. Når du bare kan knuse kassene, ødelegger det kampene. Men det verste? De satte trær i landingsområdet til WooHoo Jump. Lame"

Er du enig i Griesemers uttalelse?