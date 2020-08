Halo Infinite ble nesten sluppet episodisk

Du ser på Annonser

På tirsdag annonserte altså 343 Industries at de utsetter Halo Infinite til neste år, og som forventet var dette et såpass vanskelig valg at andre løsninger ble vurdert.

I Gary Whitta sitt Animal Talking-talkshow fortalte nemlig Phil Spencer, leder av Xbox-avdelingen, at de blant annet vurderte å slippe Halo Infinite i biter i stedet for å utsette det. Etter et døgn med diskusjoner og tenking kom de dog fram til at noe slikt ikke ville være rett for Halo-franchisen, og bestemte seg derfor for å utsette det kort tid før den offisielle annonseringen ble gjort.

Ville du likt å se en episodisk lansering eller er det bedre slik?