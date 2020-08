Halo Infinite utsatt til 2021

Du ser på Annonser

343 Industries måtte innrømme at de ikke var forberedt på alle de negative tilbakemeldingene etter den første gameplaypresentasjonen av Halo Infinite, og sa de skulle gjøre sitt beste for å forbedre spillet før lansering. Dessverre tar slikt tid, noe som betyr at Xbox Series X mister sitt mest etterlengtede lanseringsspill.

Halo Infinite har nemlig blitt utsatt fra denne høsten til et vagt "2021". Begrunnelsen er enkelt nok at det vil ta mer tid å ferdigstille spillet til et nivå både utviklerne selv og vi forventer i disse Koronadager, så i stedet for å ofre utviklernes helse i et bittelite håp om å rekke lanseringen av Xbox Series X har de bestemt seg for å ta disse ekstra månedene. Dette til tross for at det selvsagt vil skape sterke reaksjoner. Noen av dere vil nok også si at dette nok tvinger Microsoft til å vente med Xbox Series-konsollene også, men jeg vil minne dere på at Xbox-sjefen Phil Spencer har sagt flere ganger at ingen spillutsettelser, selv Halo Infinite, vil være nok til å stoppe lanseringen av nye konsoller i år.