Halo Infinite lanseres høsten 2021

Da jeg skrev om at Bruce Thomas, motion capture-skuespilleren for Master Chief, hevdet at Halo Infinite ville slippes allerede til våren minnet jeg dere på at personer i slike roller sjelden har peiling på produksjonen av spill, noe vi nå har fått et nytt bevis på.

For som lovet har Joseph Staten, Halo-veteranen som ble satt til å lede prosjektet etter utsettelsen, gitt oss en tilstandsrapport for Halo Infinite, og der forteller han blant annet at spillet vil lanseres høsten 2021 om alt går som planlagt. Utviklerne nevner videre noen av grunnene til at vi må vente såpass lenge.

I hovedsak er det snakk om grafiske forbedringer som bedre figurmodeller, ansiktsanimasjoner (stakkars Craig), lyssetting, skygger, våpeneffekter, færre teksturer som plutselig dukker opp og generell stil, men de skriver også litt om hvordan vi kan tilpasse både rustninger, våpen, kjøretøy og mer i enda større grad enn Halo: Reach. Vi kan forvente å høre mye mer om alt dette i månedene som kommer, for de skal visst fortsatt ha noen hemmeligheter på lur. Frem til da kan du se noen av forbedringene i bildene under som selvsagt er fra en ganske uferdig utgave.