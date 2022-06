Halo Infinite lar deg prøve co-op og spille oppdrag om igjen i juli

HQ

Etter et par utsettelser vil Halo Infinite endelig la oss spille gjennom historien med andre over internett, men vi trenger ikke å vente helt til da for en liten smakebit.

I den nyeste bloggen avslører 343 Industries at en såkalt Flight-test av Halo Infinite sin co-op starter den 15. juli. Samtidig gir de oss gladnyheten at å spille sammen med noen vil la alle beholde fremgangen og utstyret de får uansett hvem som er vert. Dette gjøres enkelt visstnok enkelt ved at oppdrag alle har gjort før markeres på en måte mens andre på en annen måte. Om du så fullfører et oppdrag i co-op du ikke har gjort alene vil dette reflekteres i lagringsfilen din når du spiller solo igjen etterpå. Det samme gjelder utstyr og slik som plukkes opp. Blant annet vil du få en Core en annen spiller plukker opp om du ikke hadde den fra før.

Noen begrensninger vil det uansett være. For eksempel kan man ikke være altfor langt unna partnerne sine. Derfor finnes det som enkelt nok kalles "Area-Of-Operations" (AOO). Om du befinner deg mellom 800 og 1000 fot (omtrent 250 og 300 meter) unna partnerne dukker det opp en advarsel. Overstiges denne avstanden vil spilleren dø og spawnes ved nærmeste partner.

Til slutt avslører de at også Mission Replay vil testes ut samtidig, så om dette og/eller samarbeidsmuligheten frister er det bare å melde deg på Halo Insider-programmet om du ikke har gjort det allerede.