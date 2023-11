Halo Infinite ser ut til å ha passert 30 millioner spillere

HQ

Microsoft har vært nokså hemmelighetsfulle når det gjelder spillertallene for Halo Infinite, som fikk en flott lansering, men deretter har skuffet med oppdateringene sine. Dette førte til mye kritikk og at folk tilsynelatende forlot spillet til fordel for grønnere beitemarker i andre live-service-titler.

Men nå har vi kanskje fått en idé om hvor mange som har spilt Halo Infinite, takket være LeakedIn-profilen til Ben F., som tidligere var produktsjef hos 343 Industries, men som sluttet tidligere i år. Han hevder at spillet har samlet over 30 millioner spillere, noe som betyr at det har hatt en voldsom vekst til tross for det trøblete første året på markedet. Siden vi antar at dette kan bli endret i profilen hans når Microsoft oppdager dette har vi tatt et skjermbilde du kan sjekke ut nedenfor.

343 Industries har fortsatt å utvide og forbedre Halo Infinite på flere måter og lansert mange etterspurte funksjoner siden lanseringen i slutten av 2021. Og takket være den godt mottatte Season 5: Reckoning, som startet forrige måned, peker tallene endelig i riktig retning for Master Chief igjen.