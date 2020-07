Halo Infinite sin multiplayer blir gratis og kan spilles i 120 FPS

Du ser på Annonser

Ryktene rundt Halo Infinite har florert etter at spillet ble vist frem i Xbox Games Showcase-sendingen, og nå har et av de mest omdiskuterte blitt bekreftet.

Utviklerne i 343 Industries kan nemlig bekrefte at multiplayerdelen av Halo Infinite blir free-to-play og vil støtte 120 bilder i sekundet på Xbox Series X. Dessverre ønsker de ikke å si mer enn det, men denne uttalelsen stiller spørsmålstegn ved flere ting enn det kommende Halo-spillet.

For vil virkelig Microsoft la oss slippe å betale for å spille et av de mest etterlengtede spillenes multiplayerdel gratis mens de tar betalt for resten? Tvilsomt, så her har vi nok fått enda en indikasjon på at det å spille online generelt på Xbox-konsollene fremover i utgangspunktet blir gratis. En meget interessant endring siden det var Microsoft som begynte med det.