Halo Infinite sitt cover bekrefter rykter

Du ser på Annonser

Klokken 18 i morgen vil vi altså få servert en solid dose med gameplay fra Halo Infinite, men 343 Industries har ikke tenkt å la oss vente helt til for å få snadder.

Studioet har nemlig offenttliggjort coveret, eller spillomslaget som det heter på norsk, til Halo Infinite, og som om det ikke så kult nok ut med første øyekast kan det tilsynelatende bekrefte noen rykter. Ta for eksempel en titt på Master Chief sin venstre hånd. Det verktøyet der kan da sannelig ligne på en gripekrok for å komme seg til høye steder raskt i en stor verden. Ser du enda nærmere, og da nærmere bestemt på visiret, er det en tydelig en Brute med en Gravity Hammer som er motstanderen. Dermed kan det virke som om Halo Infinite altså vil by på en stor og åpen verden hvor Covenant erstattes av Brutes som hovedfiender. Bare spekulasjon selvsagt, men vi får vite om det er sant i morgendagens Xbox Game Showcase-sending. Du kan også finne mine tanker om hva vi har i vente her.