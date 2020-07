Eiriks Xbox Games Showcase-spådommer

Flere av kollegaene mine klager over at sommeren 2020 har vært meget laber hva spillannonseringer angår, og sier de savner E3-messen. De skulle gjerne hatt en ufattelig mengde nyheter spredd over en uke fremfor tre måneder. Selv om jeg til en viss grad er uenig er det ingen tvil om at torsdagens Xbox Games Showcase pirrer litt ekstra. Hvorfor? Fordi det litt enkelt sagt vil være Microsoft sin E3-erstatter hvor noen av selskapets største annonseringer vil gjøres. De har ikke lagt skjul på at mesteparten av rampelyset vil rettes mot Xbox Series X-spill fra Xbox Game Studios, så det er ikke rart forventningene er store. Samtidig er det noen etterlengtede Xbox One-spill vi ikke har hørt fra på en stund som vi vel bør se nå før alles oppmerksomhet går til den kommende konsollen. Med det i tankene er det ikke rart både teorier, håp og drømmer dukker opp, og jeg er av typen som digger å tenke litt høyt. Derfor håper jeg du lar meg dele mine "teorier" og drømmer for hva som venter klokken 18, samt klokken 17 for noen kule annonseringer i pre-showet, den 23. juli.

Halo Infinite

La oss starte med den mest åpenbare. For Microsoft hadde så vidt startet den litt skuffende Inside Xbox-sendingen i mai da de sa at vi ville få se gameplay fra Halo Infinite i juli. Siden den gang har 343 Industries gitt oss noen interessante teaserklipp som blant annet har fått det til å virke som om Banished-gruppen overtar som hovedslemmingene denne gangen. Grunnen til at utviklerne har gitt oss historiehint er selvsagt at det er gameplay fra historiedelen som vil vises frem, og det blir nok ikke rent lite heller. Mens selve sendingen vil vare i omtrent en time tror jeg vi kan forvente rundt ti minutter fra denne etterlengtede semi-rebootene alene, så det er bare å glede seg til å se hva 343 byr på med litt friere tøyler.

Xbox Game Studios

Hva så med de fjorten andre studioene under Microsoft-paraplyen? Aaron Greenberg og gjengen fokuserte veldig på at julisendingen vil vise hva førstepartsstudioene jobber med da de bekreftet den for to måneder siden, men det betyr ikke at vi utelukkende får høre om ukjente spill. Double Fine har nok å holde fingrene i med Psychonauts 2, inXile Entertainment jobber med finpussen av Wasteland 3 mens arbeidet på et nytt AAA-spill bare har startet som smått, Obsidian sitt Grounded slippes som Preview neste uke, World's Edge jobber på spreng med Age of Empires IV og The Coalition skal få Gears 5 til å skinne på den kommende konsollen. Du bør derfor ikke ha altfor store håp om å se noe nytt fra alle disse, men noen få og mer informasjon om prosjektene vi allerede vet om kan du være ekstremt sikker på.

Det er uansett ikke alle som har lansert et spill i det siste eller som straks skal gjøre det. For eksempel har det gått åtte måneder siden Rare avslørte at de jobber med et nytt spill kalt Everwild. Irriterende nok var det nærmest alt vi fikk vite også, for britene svarte ikke akkurat på mange spørsmål etter en vakker, men vag, annonseringstrailer. Nå er det tid for å få spesifikke detaljer om hva studioet kjent for blant annet Banjo-Kazooie og Sea of Thieves faktisk har å by på både med det og Battletoads-remaken.

Når vi uansett er på de britiske øyene skal vi ikke glemme Ninja Theory og Playground. Førstnevnte fikk æren av å avsløre det første spillet med Xbox Series X-logoen på seg; Senua's Saga: Hellblade II. Den gangen fikk vi en meget pen og ambisiøs trailer tatt opp fra en tidlig utgave av spillet på Series X, så på torsdag er det tid for en liten oppdatering som forhåpentligvis gir oss et lanseringsvindu også.

Briter lager heldigvis ikke bare dystre spill som utforsker mental helse på kule måter heller. Forza Horizon-utviklerne i Playground dannet et nytt studio for noen år siden, og både jobbutlysninger og troverdige kilder har fått det til å høres ut som om biler byttes ut med et nytt Fable. Microsoft vet akkurat hvor mange de vil glede ved å gjenopplive serien, så det vil overraske meg voldsomt om det fantastiske universet ikke ser dagens lys igjen på torsdag.

Man kan ikke si Playground uten å nevne Turn 10. Studioet viste hva Xbox One kunne få til da konsollen ble lansert i 2013 med Forza Motorsport 5 og den ekstra kraften i Xbox One X med Forza Motorsport 7 fire år senere. At de jobber med et nytt Forza til Series X er derfor åpenbart, og bilspill har vært brukt til å vise hvor vakre spill kan være siden tidenes morgen. Sjansen for å ikke se skinnende felger, speilblank lakk og høre gåsehud-fremkallende motorlyder om tre dager er derfor mindre enn at et bilspill blir årets spill her på Gamereactor. En liten advarsel må uansett nevnes: Jeg tror ikke Microsoft ville reklamert så mye for Dirt 5 om et nytt Forza kom i år, så her lukter det en lansering til våren eller noe.

Hva så med We Happy Few-gjengen i Compulsion og zombie-herjerne i Undead Labs? Her har vi to meget usikre kort. Begge to har gjort en god jobb med å forbedre de forrige spillene sine etter lunkne lanseringer, men slikt krever relativt få personer. Av det jeg hører har Compulsion tuklet med noe nytt i omtrent to år nå, men om det er langt nok på vei til å vises frem er vanskelig å si. Når det gjelder Undead Labs skal visst de være klare for å avsløre sitt prosjekt. Spørsmålet er bare om det avdukes på torsdag eller spares som en brikke i sjakkspillet mot PlayStation.

Den samme tankegangen gjelder to år gamle The Initiative. Det såkalte AAAA-studioet skal være Microsofts svar på PlayStations Santa Monica, Naughty Dog og Guerrilla, men slikt tar tid. Om vi i det hele tatt ser noe blir det en kort utviklerdagbok eller intetsigende teaser, for selv om det eventuelt er et nytt Perfect Dark-spill tar det mer enn to år å lage slikt. Da er det bedre å spare dette til senere, for Microsoft trenger ikke å tømme sitt eget hvelv for å fylle en time.

Samarbeidspartnere

Som mai-sendingen viste har nemlig Microsoft startet noen spennende samarbeid med utviklere utenfra, og enda flere vil kunngjøres på torsdag. Sjefen selv, Phil Spencer, har allerede sagt at selskapets forsterkede fokus på Japan vil fremheves. Akkurat hvordan vil han selvsagt ikke si, men det lukter noe fra Capcom og Sega her. Vi skal heller ikke glemme at Elden Ring, FromSoftware sitt neste spill, ble avduket på Microsofts E3-konferanse i fjor, og med tanke på at spillet har vært usynlig siden den gang selv om det egentlig skulle komme i år er det ikke umulig at vi får en liten oppdatering fra Souls-spillenes skapere.

Mens vi snakker om utfordrende spill: hvor i alle dager er Cuphead: The Delicious Last Course?! Utvidelsen skulle egentlig slippes i fjor, men ble raskt utsatt til en gang i år. Jeg kan forstå at dette året har vært ekstra utfordrende for Moldenhauer-familien og resten av gjengen i Studio MDHR på grunn av pandemien og stadig større ambisjoner. De vil uansett ikke "forsvinne" i Xbox Series X-snakket senere i høst, så dette blir en av de siste sjansene til å minne folk på hvor fantastisk Cuphead, Mugman og nå Ms. Chalice sitt univers er.

Interessant nok er det også fem år siden PlayStation erstattet Xbox som Call of Duty-spillenes samarbeidspartner. Fem år er en ganske vanlig kontrakt i spillbransjen, og når serien på toppen av det hele endelig er cross-play kan det være at tiden for særegne avtaler er forbi. Om det er tilfellet ville det jo passet ganske godt at Call of Duty: Black Ops Cold War markerer seriens seneste avduking ved å offentliggjøres på Xbox Games Showcase. Activision er ikke akkurat av slaget som takker nei til å fremheve et generasjonsskifte med den ultrapopulære FPS-serien, og med en mystisk alpha på Microsoft Store er det tydelig at spillet snart er klart for å testes. Hva passer vel da bedre enn å vise frem de første klippene i et av årets mest hypede show?

I november avslørte Dontnod, skaperne av Life is Strange, at de også jobber med et konsolleksklusivt spill for Xbox kalt Tell Me Why som skulle komme i midten av 2020. Covid-19 endret nok litt på lanseringsplanene, men Microsoft vil nok gi noen mindre studioer rampelyset også, så sannsynligheten for å se mer fra et av de første spillene med en transkjønnet hovedfigur er ganske høy.

Et enda mindre studio er danske Playdead. Nå brukte de seks år på å gå fra Limbo til Inside, men det må da uansett være lov å drømme om en skikkelig avduking av spillet vi bare har sett et par sekunder fra?

[email protected] har en del på lur selv om danskene ikke skulle møte opp. Spill som Tunic og 12 Minutes fikk en del oppmerksomhet etter sine første livstegn, og siden begge lukter litt 2020 skal vi ikke se bort fra at de vises frem igjen nå sammen med noen helt nye indie-spill.

Xbox Live Gold og Xbox Game Pass

Ja, jeg vet Greenberg har sagt de utelukkende vil snakke om spill, men jeg tror de kommer til å tøye den strikken litt ved å avsløre hvorfor de nylig fjernet muligheten til å kjøpe tolv måneder med Xbox Live Gold. Timingen for dette kan rett og slett ikke være tilfeldig. Jeg er ikke den eneste som mener at å både ha Games with Gold og Xbox Game Pass bare er rart, og med suksessen og markedsføringen av Xbox Game Pass Ultimate lukter det store endringer. Kanskje er dette tiden for å avsløre at Xbox Live Gold på en måte blandes inn i Game Pass for å endelig forene de to. Det eneste som taler mot en annonsering av dette allerede på torsdag er at vi fortsatt er noen måneder unna lanseringen av Series X, så det å snakke om prisen på et slikt medlemskap og eventuell gratis nettspilling kan både stjele overskriftene på godt og vondt samtidig som det gir PlayStation større mulighet for å svare på en bedre måte. Alt avhenger av hvor selvsikre Microsoft er.

Kort sagt er det mye å glede seg til og mye som kan skje på torsdag. Flere av disse annonseringene vil skje allerede i pre-showet som starter klokken 17, mens storhetene kommer på rekke og rad fra klokken 18. Jeg har ikke nevnt alle her engang, så det er bare å dele dine tanker, teorier og drømmer i kommentarfeltet under.