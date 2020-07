Halo Infinite-utviklerne jobber på spreng for å forbedre grafikken

Som forventet var det Halo Infinite som fikk æren av å starte Xbox Games Showcase med en solid dose gameplay, så det er ikke akkurat lite press 343 Industries har på seg. Dette er en av grunnene til at folk har enorme forventninger til spillet, og kanskje litt for høye. Demoen som ble vist har nemlig fått mye tyn for grafikken. Sjefene i Microsoft var raskt ute med å kommentere kritikken, og nå er det utviklerne sin tur.

I ukens oppsummering skriver de at flere av klagene er godt begrunnet, og at noen av dem er forbedret allerede siden demoen var flere uker gammel. Samtidig er det deler av kritikken de ikke var forberedt på. Akkurat hva ønsker de ikke å si, men hevder at de nå vurderer og jobber på spreng for å fikse detaljegrad, klarhet og grafikken generelt.

Videre gjentas det at multiplayeren ikke er helt der de ønsker den enda på grunn av Covid-19, noe som er en av grunnene til at den ikke ble vist frem. Håpet er uansett fortsatt å få til en offentlig test før lansering, men ordleggingen får det helt klart til å virke som om det er langt fra sikkert.

Deretter skriver de at Halo Infinite ikke er såpass åpent at vi kan gå absolutt hvor vi vil, så vi må være forberedt på å se enkelte skjermer som ber oss dra tilbake til spillsonen. Til slutt gjentar de at det vil være mulig å spille tosammen på delt skjerm og firesammen på internett, at Battle Rifle selvsagt er tilbake, at gripekroken vil fungere litt annerledes i multiplayer siden den må plukkes opp og at spillet vil lanseres både på Xbox One, Xbox Series X, Xbox Game Pass, Microsoft Store og Steam en gang i høst.