Halo Infinite utsetter co-op igjen

Allerede i august fortalte 343 Industries at Halo Infinite ville lanseres uten mulighet til å spille gjennom historien med andre eller modusen Forge. Den gang antok de fleste at vi bare måtte vente tre måneder på co-op, men bare noen måneder senere ble det klart at vi måtte vente en god del lengre siden andre sesong ikke ville være klar før den 3. mai. Det er ikke akkurat en hemmelighet at utviklerne har sett seg nødt til å gjøre en del ekstraarbeid siden den gang til tross for gode anmeldelser og høye spillertall. Dette har atter en gang fått konsekvenser for fremtidig innhold.

For i månedens blogg forteller utviklerne at de har sett seg nødt til å utsette co-op igjen i Halo Infinite. En av grunnene er at arbeidet med samarbeidsmodusen tar mer tid enn forventet på grunn av spillets stor og relativt åpne verden. Derfor er planen nå at muligheten til å spille gjennom historien med andre skal bli tilgjengelig senere i sesong 2, noe som forhåpentligvis betyr at den er klar før september.

Når det gjelder Forge skal denne delen av spillet allerede være i hendene til noen få utvalgte for testing, så planen er fortsatt at dette er klart for alle når sesong 3 starter.

Heldigvis er det noen gode nyheter også. For eksempel får vi vite at sesong 2 vil by på et nytt Arena-kart kalt "Catalyst" og et BTB-kart kalt "Breaker", samt nye moduser som Elimination free-for-all i "Last Spartan Standing", en hemmelig modus som høres ut som Control med navnet "Land Grab" og en ny vri på "King of the Hill." Alt dette i tillegg til et nytt Battle Pass, kosmetisk snadder og mer som passer til sesongens navn: Lone Wolves.