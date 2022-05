Halo Infinite-sjef slutter i 343 Industries

HQ

Å lage veldig ambisiøse spill krever selvsagt både lang tid og mye krefter, så det er slettes ikke uvanlig at utviklere slutter eller skifter jobb når arbeidet er gjort. Vi har allerede sett flere eksempler på dette hos Halo Infinite-utviklerne i 343 Industries, og her kommer enda et.

Jerry Hook, som kom tilbake til Microsoft og Xbox Game Studios i 2018 for å være Halo Infinite sitt "Head of Design" etter tre år opphold, skriver på Twitter at han nå forlater 343 Industries siden det venter en spennende mulighet et annet foreløpig hemmelig sted. Dermed har Halo Infinite mistet ledere hva både multiplayer, historie og design angår de siste månedene, så det er godt at 343 får hjelp utenfra i disse dager.