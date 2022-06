Halo inntar Fall Guys med Master Chief og mer

HQ

Vi som spiller på PlayStation har kunne kle oss ut som både Aloy fra Horizon: Zero Dawn, Ratchet og Clank fra Ratchet & Clank og et par andre velkjente figurer, og gledelig nok trenger ikke de som foretrekker Xbox å vente lenge på å bli en ikonisk kar heller.

Microsoft bekrefter med en ny trailer at Master Chief fra Halo får et eget skin i Fall Guys: Ultimate Knockout fra den 30. juni - 1.juli, samtidig som at et såkalt Spartan Showdown-event feirer det hele samme helg. Dermed tar det altså bare ni dager fra spillet lanseres gratis på Xbox og Switch til Mediatonic og Epic Games markerer bønnene sin ankomst på nye konsoller med noe kult.