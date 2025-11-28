Halo-medskaper forteller om hvordan Apache-helikoptre og M1 Abrams-stridsvogner inspirerte Master Chief sitt design

HQ

I dag er Master Chief en av de mest ikoniske figurene i hele spillverdenen, og hovedpersonen i Halo -serien har etset seg inn i bevisstheten til utallige fans. Du trenger bare å se den olivengrønne rustningsfargen, det karakteristiske gullfargede visiret eller formen på hjelmen, så vet du hvem denne figuren er. Men hvordan gikk medskaperen av Halo, Marcus Lehto, frem for å skape et slikt ikon?

I en samtale med sitt tidligere universitet, som en del av Kent State Magazine, fortalte Lehto om inspirasjonen bak Master Chief, og hvordan figuren gikk gjennom flere ulike design-iterasjoner før han landet på den vi alle kjenner og elsker.

"Jeg gikk gjennom så mange runder med Master Chief for å finne det rette utseendet, den rette følelsen, den rette staturen for en slik karakter. Vi prøvde mange ting."

Lehto bemerket at noen av hans viktigste inspirasjonspunkter kom fra Apache-helikoptre, M1 Abrams-stridsvogner og til og med BMX-hjelmer, og hvordan noen av hans tidlige design var for slanke og stilige, noe som førte til at han måtte redesigne karakteren ni ganger.

"Det tok en evighet, men jeg hadde ikke tenkt å gi meg, for jeg hadde lært gjennom programmet her at man ikke gir seg når man bare er i gang med den første iterasjonen."

Ser du disse inspirasjonskildene når du ser på Master Chief?