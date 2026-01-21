Halo Studios satser på å tiltrekke seg både gamle og nye fans med Halo: Campaign Evolved

HQ

Det virker usannsynlig at vi vil se Halo: Campaign Evolved under morgendagens Xbox Developer Direct (torsdag 18:00 GMT / 19:00 CET), ettersom titlene som er oppført er Fable, Forza Horizon 6 og Beast of Reincarnation. Etter tidligere år å dømme holder de seg vanligvis til planen, selv om de som regel også har hatt en overraskelse i form av noe nytt.

Uansett vil Halo: Campaign Evolved fortsatt bli utgitt i år, og det er rimelig å anta at en kunngjøring av premieredatoen ikke er altfor langt unna. Vi har tross alt allerede sett mye gameplay.

I et intervju med GamesRadar forklarer utøvende produsent Damon Conn målet med denne nye utgivelsen av det som sannsynligvis er det mest klassiske Xbox-spillet gjennom tidene :

"Vi håper å få med oss veteranene i serien som har vært med oss de siste 25 årene, og få dem til å spille med en helt ny generasjon. Det finnes folk som aldri har blitt eksponert for Halo. Kanskje har de alltid spilt på Sony-produkter, byttet konsoll på et tidspunkt, eller bare gått glipp av det den gangen. Vi ønsker å bringe spillerne sammen igjen."

Å gjøre flere spillere til Halo-fans er også et smart trekk, ifølge kreativ direktør Max Szlagor, til tross for at denne nyinnspillingen mangler flerspiller annet enn co-op :

"Halo spilles best når vi har et stort, sunt fellesskap. Vi ser på dette som en måte å utvide og knytte Halo-fellesskapet sammen på nytt."

Han refererer selvfølgelig til Master Chief som nå gjør sin PlayStation-debut, og Conn sier at han føler den historiske betydningen av dette :

"Vi ønsker å hedre Halo-arven på PlayStation, og vi baner vei for å utvide Halo-universet vårt - det er slik vi ser det. Og det er ikke en liten ting. Vi tar ikke lett på det, og det kommer vi heller ikke til å gjøre. Vi føler definitivt vekten av det."

Som nevnt, ikke forvent å se Halo: Campaign Evolved i morgen (selv om det er en sjanse), men uansett bør det ikke ta for lang tid før vi finner ut mer. Mange spekulerer i at spillet vil bli lansert 15. november i år, som er datoen da Halo-serien og Xbox feirer sitt 25-årsjubileum. Men det ville bety en lansering bare fire dager før Grand Theft Auto VI, og vi er ikke sikre på at det er en kamp selv Master Chief kan vinne.