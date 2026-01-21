Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Halo: Campaign Evolved

Halo Studios satser på å tiltrekke seg både gamle og nye fans med Halo: Campaign Evolved

Max Szlagor: "Halo spilles best når vi har et stort, sunt fellesskap. Vi ser på dette som en måte å vokse, utvide og koble Halo-fellesskapet sammen igjen."

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Det virker usannsynlig at vi vil se Halo: Campaign Evolved under morgendagens Xbox Developer Direct (torsdag 18:00 GMT / 19:00 CET), ettersom titlene som er oppført er Fable, Forza Horizon 6 og Beast of Reincarnation. Etter tidligere år å dømme holder de seg vanligvis til planen, selv om de som regel også har hatt en overraskelse i form av noe nytt.

Uansett vil Halo: Campaign Evolved fortsatt bli utgitt i år, og det er rimelig å anta at en kunngjøring av premieredatoen ikke er altfor langt unna. Vi har tross alt allerede sett mye gameplay.

I et intervju med GamesRadar forklarer utøvende produsent Damon Conn målet med denne nye utgivelsen av det som sannsynligvis er det mest klassiske Xbox-spillet gjennom tidene :

"Vi håper å få med oss veteranene i serien som har vært med oss de siste 25 årene, og få dem til å spille med en helt ny generasjon. Det finnes folk som aldri har blitt eksponert for Halo. Kanskje har de alltid spilt på Sony-produkter, byttet konsoll på et tidspunkt, eller bare gått glipp av det den gangen. Vi ønsker å bringe spillerne sammen igjen."

Å gjøre flere spillere til Halo-fans er også et smart trekk, ifølge kreativ direktør Max Szlagor, til tross for at denne nyinnspillingen mangler flerspiller annet enn co-op :

"Halo spilles best når vi har et stort, sunt fellesskap. Vi ser på dette som en måte å utvide og knytte Halo-fellesskapet sammen på nytt."

Han refererer selvfølgelig til Master Chief som nå gjør sin PlayStation-debut, og Conn sier at han føler den historiske betydningen av dette :

"Vi ønsker å hedre Halo-arven på PlayStation, og vi baner vei for å utvide Halo-universet vårt - det er slik vi ser det. Og det er ikke en liten ting. Vi tar ikke lett på det, og det kommer vi heller ikke til å gjøre. Vi føler definitivt vekten av det."

Som nevnt, ikke forvent å se Halo: Campaign Evolved i morgen (selv om det er en sjanse), men uansett bør det ikke ta for lang tid før vi finner ut mer. Mange spekulerer i at spillet vil bli lansert 15. november i år, som er datoen da Halo-serien og Xbox feirer sitt 25-årsjubileum. Men det ville bety en lansering bare fire dager før Grand Theft Auto VI, og vi er ikke sikre på at det er en kamp selv Master Chief kan vinne.

Halo: Campaign Evolved

Relaterte tekster



Loading next content