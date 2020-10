Halo: The Master Chief Collection blir mye bedre på Xbox Series X

Du ser på Annonser

Microsoft har ikke akkurat lagt skjul på at en rekke Xbox Game Studios-spill som allerede finnes i millioner av hjem vil bli betraktelig bedre på Xbox Series X og Xbox Series S. Nå vet vi akkurat hvordan Halo-spillene vil ta nytte av den ekstra kraften.

Selskapet kan nemlig fortelle at Halo: The Master Chief Collection vil få en oppdatering den 17. november som gjør slik at Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach og Halo 4 får noen skikkelig oppgraderinger. Med mulighet for å spille med 120 bilder i sekundet både i historiedelene og multiplayer (som lar Xbox One- og Xbox Series-eiere spille med og mot hverandre), forbedringer av split-screen og 4K på Xbox Series X, muligheten til å justere synsfeltet, kortere lastetider og andre optimaliseringer for de kommende konsollene høres det ut som om det er tid for at undertegnede endelig spiller gjennom serien.