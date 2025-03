Halo: The Master Chief Collection lanseres kanskje ikke med alle spill på Switch 2 og PS5

HQ

Selv om det ennå ikke er offisielt bekreftet, forventer vi at Halo: The Master Chief Collection kommer til PlayStation 5 og Nintendo Switch 2 på et eller annet tidspunkt, med tanke på Microsofts press for å få store franchiser til å lande på andre plattformer de siste månedene.

Imidlertid får vi kanskje ikke den fulle opplevelsen. I en tale på Xbox Two-podcasten hevdet Tom Warren fra The Verge at han ikke er sikker på at The Master Chief Collection som lanseres på andre plattformer vil være det samme spillet som vi har på Xbox og PC.

"Jeg vet ikke om det kommer til å bli en samling i betydningen ... Ja, vi tror ikke det vil ha alle spillene, for å si det sånn. Det er det meste jeg kan si akkurat nå," sa Warren. På den tiden ble han spurt om Nintendo Switch 2-Directen som kommer opp denne uken, noe som betyr at han kanskje bare refererer til lanseringen av spillet på Nintendo-systemet.

Men det virker rart at PS5- og Nintendo Switch 2-versjonene av Halo: The Master Chief Collection ville være forskjellige. Kanskje begge vil hoppe over et spill i samlingen slik at Microsoft kan gi ut en remaster senere.

Halo: The Master Chief Collection er ute nå for Xbox One, PC og Xbox Series X/S.