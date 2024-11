Halo-trilogien får en fantastisk vakker LP-samling

HQ

De fleste kan nok enes om at Halo -serien i det minste er en kandidat til å by på spillhistoriens beste lydspor, spesielt Martin O'Donnell og Michael Salvatoris bidrag i Bungie-æraen. Vil du lytte til musikken på best mulig måte, bør du selvsagt satse på LP, men så langt har vinylutgivelser av den originale trilogien manglet.

Nå ønsker Laced Records å endre på det, og har annonsert en vanvittig fancy - og selvfølgelig begrenset - utgave med åtte plater (med galakse-effekt) og helt nytt artwork. Slik beskrives utgivelsen :

"Denne boksen inneholder 83 spor fra de tre første Halo-titlene, spesielt remastret for vinyl og presset på åtte kraftige LP-plater. Hvert lydspor vil være innkapslet i en bredspinnet ytterhylse med trykte innerhylser. Disse vil i sin tur ligge i en samlereske av stiv kartong med sølvlaminat og Halo-logo."

Designet er tegnet av Isaac Hannaford, som tidligere har vært konseptkunstner på Halo 3, Halo 3: ODST og Halo: Reach. Platene kan også kjøpes separat per spill, noe som vil være dyrere og du vil gå glipp av den luksuriøse innpakningen. Hvis du vil bestille ditt eksemplar, kan du gjøre det på denne lenken. Prislappen er £140 (i underkant av €170), og de skal etter planen sendes i april 2025.

Det er snart jul, så gi deg selv en fin julegave, vi synes virkelig du fortjener det. Ta en titt på skjønnheten nedenfor.