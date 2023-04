Halo-veteranen Frank O'Connor ser ut til å ha forlatt Microsoft

HQ

Det har ikke vært lett for 343 Industries i det siste. Blant annet var de ett av flere studioer under Microsoft som ble rammet av permitteringer tidligere i år, og det ble nylig bekreftet at Joseph Staten som var Halo Infinites "Creative Director" forlot Microsoft. Nå ser det ut til at et annet stort navn knyttet til Halo har forlatt selskapet.

Frank O'Connor har jobbet med Halo til en viss grad siden 2004, og startet sin karriere med Halo 2 før han fortsatte å være en nøkkelfigur i utviklingen av spillserien. Det er via hans nylig oppdaterte Linkedin-profil du kan se at han forlot Microsoft denne måneden. Hverken 343, Microsoft eller O'Connor selv har kommentert saken ennå.

Hva tror du dette betyr for fremtiden til Halo?