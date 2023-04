Halo Infinite-sjefen Joseph Staten forlater Xbox

HQ

Husker du da Joseph Staten, Halo-veteranen som gikk over til 343 Industries i august 2020 for å "redde" Halo Infinite, forlot studioet tidligere i år for å gå tilbake til Xbox' publiseringsdivisjon? Det viste seg at det nærmest var som om han gikk inn i resepsjonen på vei ut døren.

Staten har bekreftet at han nå forlater Microsoft helt. Han ønsker ikke å avsløre hvorfor ennå, men uttalelsen hans får det til å høres ut som et annet spillstudio har tilbudt ham noe nytt og bedre.

Hvor håper og tror du han skal, og tror du det er noe mer på gang hos Microsoft med så mange andre ledere som forlater Xbox Game Studios?