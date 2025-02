Hamas fordømmer Israels utsettelse av fangefrigivelsen midt i en spent våpenhvile

HQ

Hamas har sterkt kritisert Israel for å utsette løslatelsen av palestinske fanger, og hevder at bekymringene rundt gisseloverleveringsseremoniene bare er et påskudd for å unngå å oppfylle vilkårene i våpenhvilen i Gaza.

Gruppen anklaget Israels statsminister Benjamin Netanyahu for bevisst å undergrave avtalen og bryte sine forpliktelser, og understreket det de beskrev som Israels upålitelighet i forhandlingene.

Israel uttalte på sin side at løslatelsen av palestinske fanger ville bli utsatt inntil Hamas hadde gitt ytterligere forsikringer om gislene, og hevdet at seremoniene var nedverdigende.

Hamas forsvarte sin håndtering av gislene og insisterte på at de ble behandlet med verdighet, samtidig som de pekte på Israels harde behandling av palestinske fanger i forbindelse med løslatelsen. Striden understreker hvor skjør våpenhvilen er, ettersom det fortsatt er store spenninger knyttet til gjennomføringen av avtalen.