Hamas godtar forslag om våpenhvile, ifølge egyptiske kilder

Siste nytt om Israel og Palestina . Hamas har akseptert et forslag om våpenhvile som Egypt og Qatar har meklet frem, og som vil innstille kamphandlingene i to måneder og inkludere løslatelse av både gisler og palestinske fanger, opplyser en egyptisk offisiell kilde.

"Hamas, sammen med de palestinske fraksjonene, har videreformidlet sin aksept av forslaget som ble lagt frem i går av de qatarske og egyptiske meklerne," sa Hamas i en kort uttalelse mandag. Flere medier rapporterte at Israel hadde mottatt Hamas' svar.



Basem Naim, en høytstående Hamas-tjenestemann, kunngjorde gruppens godkjennelse via Facebook. Mens Hamas og andre palestinske fraksjoner har signalisert godkjenning, har Israel ennå ikke kommet med noe svar, selv om tjenestemenn har bekreftet at de har mottatt tilbudet.

Planen blir sett på som et mulig skritt i retning av en bredere avtale for å få slutt på nesten to år med konflikt, selv om israelske styrker fortsetter operasjonene rundt Gaza by og sivile flykter i påvente av ytterligere opptrapping. Følg med for ytterligere oppdateringer.