Trump signaliserer amerikansk støtte til Ukrainas sikkerhet i fredsrammeverket

"Når det gjelder sikkerhet, kommer vi til å få mye hjelp."

Siste nytt om Russland og Ukraina. Mandag møtte USAs president Donald Trump Ukrainas president Volodymyr Zelenskij i Washington, der han lovet at USA ville støtte den europeiske innsatsen for å sikre Ukraina i en eventuell fremtidig fredsavtale.

"Når det gjelder sikkerhet, kommer vi til å få mye hjelp", sa USAs president Donald Trump til journalister, og la til at europeiske land ville bli involvert. "De er en førstelinje i forsvaret fordi de er der, men vi kommer til å hjelpe dem."

USAs president antydet også at en våpenhvile ikke var avgjørende før en avtale ble inngått, et standpunkt som ligger nærmere Moskvas enn Kievs. De europeiske lederne, som var samlet i Det hvite hus for å vise samhold, presset på for sterkere garantier for å beskytte Ukraina.

Trump antydet kompromisser, blant annet at Kiev kunne skrinlegge NATO-ambisjoner og territorielle krav, mens Zelenskij advarte om at Russlands siste angrep(Russisk droneangrep rammer Kharkiv i forkant av fredssamtaler i Washington) hadde som mål å svekke forhandlingene.

WASHINGTON - 28. februar 2025: President Donald Trump ønsker Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy velkommen til Det hvite hus for å undertegne en avtale som gir USA tilgang til Ukrainas sjeldne mineraler. // Shutterstock

