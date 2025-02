Hamas utsetter neste gisselutveksling som var planlagt til lørdag

HQ

Etter en nylig gisselutveksling har Hamas kunngjort at de vil utsette den neste planlagte gisselutleveringen på lørdag, og hevder at Israel ikke har overholdt viktige betingelser i våpenhvileavtalen. Ifølge en uttalelse fra Abu Obeida, talsmann for Qassam-brigadene, Hamas' væpnede fløy, vil gruppen ikke gjennomføre overleveringen før Israel oppfyller sine forpliktelser og kompenserer for tidligere brudd på avtalen.

Abu Obeida anklaget Israel for å ha hindret fordrevne palestinere i å vende tilbake til Nord-Gaza i løpet av de siste tre ukene, for å ha beskutt sivile med granater og skudd, og for å ha begrenset tilgangen på humanitær hjelp. Lørdagens utveksling skulle etter planen involvere ytterligere tre israelere og hundrevis av palestinere. Nå har forsinkelsen ført til økt spenning, og Israel fordømmer handlingen som et klart brudd på våpenhvilen og har satt militæret i høy beredskap for en potensiell eskalering.

Denne utviklingen bidrar til å øke usikkerheten rundt våpenhvilens fremtid, ettersom den vedvarende mistilliten mellom de to partene truer med å rive den skjøre avtalen i filler. Det var forventet at forhandlingene om en ny fase av gisselutvekslingen skulle starte snart, men Hamas' siste kunngjøring har sådd tvil om hvorvidt disse samtalene vil fortsette som planlagt. Foreløpig gjenstår det å se om forhandlingene kan gjenopprette tilliten og holde våpenhvilen intakt.