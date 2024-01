Han er stemmeskuespilleren bak hovedskurken i Indiana Jones-spillet

HQ

I forrige uke fikk vi endelig en god titt på det kommende Indiana Jones and the Great Circle, utviklet av det svenske studioet Machine Games (mest kjent for sine Wolfenstein-titler). Mens vi allerede visste at Indy selv spilles av den legendariske stemmeskuespilleren Troy Baker (Bioshock Infinite, Uncharted, The Last of Us, Far Cry 4), vet vi nå også hvem som skal spille hovedantagonisten - nazilederen Emmerich Voss.

Dette ble avslørt av mannen selv, den gresk/tyske skuespilleren Marios Gavrilis, på Instagram :

"Ingenting annet enn takknemlighet for privilegiet å offisielt være en del av en av de største franchisene i historien. Å jobbe med skuespillerne og teamet har vært helt ekstraordinært på alle nivåer."

Gavrillis skriver at han skal spille i den tyske versjonen av spillet også, og legger til :

"Jeg gleder meg til å introdusere Emmerich Voss, spillets skurk, nemesis og motstykke til Indy. Og tro meg. Han blir en hard nøtt å knekke, og det vil kreve alt for at du skal vinne denne kampen."

Indiana Jones and the Great Circle har ingen utgivelsesdato, men lanseres til PC og Xbox Series S/X senere i år.